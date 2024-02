BAFTA: ‘Oppenheimer’ et ‘Pauvres Créatures’ triomphent aux Prix du Cinéma de l’Académie Britannique

Une nuit avec beaucoup d’étoiles

Christopher Nolan lors de son discours au BAFTA du meilleur réalisateur

Le 18 février a eu lieu la cérémonie de remise des prix BAFTA, appelés ainsi car ils sont l’acronyme de British Academy Film Awards, des récompenses décernées par la British Academy of Film and Television Arts et qui se sont déroulées cette année au Royal Festival Hall du Southbank Centre de Londres.

Comme on pouvait s’y attendre après avoir appris leurs nominations, Oppenheimer d’abord et Pauvres Créatures ensuite, avec sept et cinq récompenses respectivement, ont été les grands vainqueurs d’une soirée où, néanmoins, d’autres films ont également été mis en avant, tels que La zona de interés, avec trois statuettes, ou Los que se quedan, avec deux.

Avec plusieurs moments marquants lors de la cérémonie, nous retiendrons sans aucun doute celui de Michael J. Fox et son discours avant de remettre le prix du meilleur film, qui est allé à Oppenheimer et que nous pourrons bientôt voir sur SkyShowtime, il a déclaré : « Il y a une raison pour laquelle on dit que les films sont magiques. Les films peuvent changer votre journée, ils peuvent changer votre perspective. Parfois, ils peuvent même changer votre vie. ».

Voici la liste complète des nommés et des gagnants de la 77e édition des BAFTA.

Meilleur film

Anatomía de una caída.

Los que se quedan.

Los asesinos de la luna.

Oppenheimer. GAGNANT

Pauvres Créatures.

Meilleur film britannique

Desconocidos.

How to Have Sex.

Napoleón.

El viejo roble.

Pauvres Créatures.

Rye Lane.

Saltburn.

Scrapper.

Wonka.

La zona de interés. GAGNANT

Meilleur film en langue étrangère

20 días en Mariúpol.

Anatomía de una caída.

Vidas pasadas.

La sociedad de la nieve.

La zona de interés. GAGNANT

Meilleur documentaire

20 días en Mariúpol. GAGNANT

American Symphony.

Beyond Utopia.

La vida de Michael J. Fox.

Wham!.

Meilleur film d’animation

El chico y la garza. GAGNANT

Chicken Run: Amanecer de los nuggets.

Elemental.

Spider-Man: cruzando el multiverso.

Meilleur réalisateur

Andrew Haigh pour Desconocidos.

Justine Triet pour Anatomía de una caída.

Alexander Payne pour Los que se quedan.

Bradley Cooper pour Maestro.

Christopher Nolan pour Oppenheimer. GAGNANT

Jonathan Glazer pour La zona de interés.

Meilleur scénario original

Justine Triet et Arthur Harari pour Anatomía de una caída. GAGNANT

Greta Gerwig et Noah Baumbach pour Barbie.

David Hemingson pour Los que se quedan.

Bradley Cooper et Josh Singer pour Maestro.

Celine Song pour Vidas pasadas.

Meilleur scénario adapté

Andrew Haigh pour Desconocidos.

Cord Jefferson pour American Fiction. GAGNANT

Christopher Nolan pour Oppenheimer.

Tony McNamara pour Pobres criaturas.

Jonathan Glazer pour La zona de interés.

Meilleure actrice principale

Fantasia Barrino pour El color púrpura.

Sandra Hüller pour Anatomía de una caída.

Carey Mulligan pour Maestro.

Vivian Oparah pour Rye Lane.

Margot Robbie pour Barbie.* Emma Stone pour Pobres criaturas. GAGNANTE

Meilleur acteur principal

Bradley Cooper pour Maestro.

Colman Domingo pour Rustin.

Paul Giamatti pour Los que se quedan.

Barry Keoghan pour Saltburn.

Cillian Murphy pour Oppenheimer. GAGNANT

Teo Yoo pour Vidas pasadas.

Meilleure actrice de support

Emily Blunt pour Oppenheimer.

Danielle Brooks pour El color púrpura.

Claire Foy pour Desconocidos.

Sandra Hüller pour La zona de interés.

Rosamund Pike pour Saltburn.

Da’Vine Joy Randolph pour Los que se quedan. GAGNANTE

Meilleur acteur de support

Robert De Niro pour Los asesinos de la luna.

Robert Downey Jr. pour Oppenheimer. GAGNANT

Jacob Elordi pour Saltburn.

Ryan Gosling pour Barbie.

Paul Mescal pour Desconocidos.

Dominic Sessa pour Los que se quedan.

Meilleure bande originale

Robbie Robertson pour Los asesinos de la luna.

Ludwig Göransson pour Oppenheimer. GAGNANT

Jerskin Fendrix pour Pobres criaturas.

Anthony Willis pour Saltburn.

Daniel Pemberton pour Spider-Man: cruzando el multiverso.

Meilleure distribution

Desconocidos.

Anatomía de una caída.

Los que se quedan. GAGNANT

How to Have Sex.

Los asesinos de la luna.

Meilleure photographie

Rodrigo Prieto pour Los asesinos de la luna.

Matthew Libatique pour Maestro.

Hoyte van Hoytema pour Oppenheimer. GAGNANT

Robbie Ryan pour Pobres criaturas.

Łukasz Żal pour La zona de interés.

Meilleur montage

Laurent Sénéchal pour Anatomía de una caída.

Thelma Schoonmaker pour Los asesinos de la luna.

Jennifer Lame pour Oppenheimer. GAGNANT

Yorgos Mavropsaridis pour Pobres criaturas.

Paul Watts pour La zona de interés.

Meilleure direction artistique

Barbie.

Los asesinos de la luna.

Oppenheimer.

Pobres criaturas. GAGNANT

La zona de interés.

Meilleure conception de costumes

Jacqueline Durran pour Barbie.

Jacqueline West pour Los asesinos de la luna.

Dave Crossman & Janty Yates pour Napoléon.

Ellen Mirojnick pour Oppenheimer.

Holly Waddington pour Pobres criaturas. GAGNANTE

Meilleur maquillage et coiffure

Kay Georgiou et Thomas Nellen pour Los asesinos de la luna.

Sian Grigg, Kay Georgiou, Kazu Hiro et Lori McCoy-Bell pour Maestro.

Jana Carboni, Francesco Pegoretti, Satinder Chumber et Julia Vernon pour Napoléon.

Luisa Abel, Jaime Leigh McIntosh, Jason Hamer et Ahou Mofid pour Oppenheimer.

Nadia Stacey, Mark Coulier et Josh Weston pour Pobres criaturas. GAGNANTS

Meilleur son

Ferrari.

Maestro.

Mission Impossible: Sentencia Mortal – Parte 1.

Oppenheimer.

La zona de interés. GAGNANT

Meilleurs effets spéciaux

The Creator.

Guardianes de la Galaxia vol. 3.

Mission Impossible: Sentencia Mortal – Parte 1.

Napoleón.

Pobres criaturas. GAGNANTE

Meilleur court métrage d’animation britannique

Crab day. GAGNANT

Visible mending.

Wild summon.

Meilleur court métrage britannique

Festival of slaps.

Gorka.

Jellyfish and lobster. GAGNANT

Such a lovely day.

Yellow.

Meilleur premier film d’un scénariste, producteur ou réalisateur britannique

Blue Bag Life de Lisa Selby, Rebecca Lloyd-Evans et Alex Fry.

Bobi Wine: The People’s President de Christopher Sharp.

Earth Mama de Savanah Leaf, Shirley O’Connor et Medb Riordan. GAGNANT

How to Have Sex de Molly Manning Walker.

Is There Anybody Out There? de Ella Glendining.

Étoile montante [vote du public]