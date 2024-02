Saviez-vous que la mère de Jack Black a travaillé pour la NASA lors des missions Apollo?

Son père était aussi ingénieur et musicien

Judith Love Cohen, la mère de Jack Black, jeune

On peut l’aimer ou le détester (personnellement, depuis son apparition en tant que Bowser dans le film Super Mario Bros, je l’aime bien), mais on ne peut pas nier que Jack Black est charismatique et qu’il a su se faire un nom à Hollywood, notamment dans le domaine de la comédie, où il montre depuis des années de quoi il est capable aussi bien dans des spectacles en direct que dans plusieurs films et séries. En réalité, nous avons pu le voir récemment dans The Mandalorian sur Disney+, une épopée spatiale qui finira par arriver sur grand écran, et bientôt nous pourrons le voir dans le film Minecraft, où il jouera Steve.

Mais ce n’est pas tout ce que le Californien sait faire, car à ses compétences d’acteur et de comique, nous devons ajouter ses talents de musicien, ayant même participé à plusieurs jeux vidéo sur ce thème (Guitar Hero, Brutal Legend) et ayant collaboré avec des artistes de renom comme Foo Fighters et Gorillaz. Cela nous amène à nous demander : d’où Jack Black tire-t-il tout ce talent ?

Musique et science

De ses parents, évidemment, à la fois de Thomas William Black, musicien et ingénieur aérospatial, et de sa mère, Judith Love Cohen, une ingénieure aérospatiale éminente qui a joué un rôle crucial dans le développement de technologies pour les missions spatiales, notamment pendant le programme Apollo de la NASA dans les années 1960.

Cohen a rejoint l’équipe d’ingénierie de la NASA dans les années 60, où elle a contribué de manière significative à la conception et au développement d’équipements électroniques essentiels pour les missions spatiales. Son travail s’est concentré sur le développement de systèmes de guidage et de navigation pour les vaisseaux spatiaux, ainsi que sur la résolution de problèmes techniques critiques liés à la communication et à l’informatique à bord des navires.

Une des contributions les plus remarquables de Cohen a été son travail sur le développement du système d’abandon de la séquence de mission (SAS), un système de sécurité crucial conçu pour annuler le lancement d’une fusée en cas d’urgence, dont elle a achevé le code à l’hôpital quelques instants avant de donner naissance à son fils Jack. Ce système a été essentiel pour assurer la sécurité des astronautes lors des missions Apollo et a contribué à prévenir d’éventuelles tragédies dans l’espace.