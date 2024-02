La compagnie aérienne de luxe Beond proposera Apple Vision Pro sur ses vols

Beond Airlines, une compagnie aérienne de luxe récemment créée, est déjà sur les lèvres du monde entier car elle est devenue la première compagnie aérienne à proposer Apple Vision Pro à certains passagers, améliorant ainsi l’expérience de divertissement en vol grâce à une technologie de pointe. Ce gadget essaie vraiment de prendre racine, et certaines entreprises prêtent attention à ce battage médiatique créé par les lunettes informatiques spatiales.

Apple Vision Pro : ajoutez plus de luxe aux voyages de luxe

Cette initiative a été annoncée par Tero Taskila, président et chef de la direction de Beond Airlines, soulignant l’engagement de la compagnie aérienne à offrir une expérience de voyage de luxe du début à la fin.

L’Apple Vision Pro, au prix de 3 499 $ (environ 3 250 €), est équipé d’une technologie de pointe, dont deux puces – la M2 pour l’informatique et la R1 pour le traitement des informations provenant d’un ensemble d’objectifs, de capteurs et de microphones, garantissant une expérience immersive et sans faille. expérience de visionnage de contenu de réalité mixte.

Apple a adapté Vision Pro avec un mode voyage spécifiquement pour les voyages aériens, permettant aux passagers de profiter de films sur un grand écran virtuel, rendant les vols long-courriers plus agréables et plus privés. Cette fonctionnalité a été reconnue pour son potentiel à améliorer considérablement le confort et le divertissement des passagers à bord.

Beond Airlines prévoit d’utiliser Vision Pro pour présenter du contenu régulier ainsi que des images époustouflantes de destinations et d’activités de villégiature aux Maldives, créant ainsi anticipation et enthousiasme parmi les passagers avant leur arrivée.

Vision Pro peut complètement changer l’expérience à bord d’un avion

Ce service débutera en juillet 2024, s’alignant sur l’expansion des services de vol de la compagnie aérienne depuis les principales villes du monde vers Malé aux Maldives, le tout avec des configurations de sièges entièrement plates pour une expérience de voyage sans précédent.

Cependant, Beond n’a pas précisé quels passagers seront « sélectionnés » pour l’expérience Vision Pro, laissant place à la spéculation. De plus, le partage de verres posera des problèmes d’hygiène, surtout dans une ère post-pandémique.

La réponse des utilisateurs, des critiques et du public à l’Apple Vision Pro a été mitigée jusqu’à présent. Certains acheteurs retournent leurs lunettes en invoquant des problèmes de confort et des doutes quant à leur utilité au quotidien. Les plaintes incluent l’inconfort causé par l’utilisation d’écouteurs, qui provoque des maux de tête et des nausées, ainsi que des inquiétudes quant à leur aspect pratique.

Malgré ces incertitudes, l’introduction d’Apple Vision Pro sur les vols Beond représente une étape importante dans l’évolution du divertissement à bord, offrant aux passagers un niveau d’immersion et de personnalisation sans précédent dans leur expérience de voyage.