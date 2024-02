Ce « comète » sous-marine est capable de générer de l’énergie propre: elle peut révolutionner les énergies durables

Elle a déjà été testée avec succès dans les îles Féroé

Il s’agit d’une idée très intéressante

L’être humain a des besoins énergétiques de plus en plus importants, de nouvelles avancées comme l’IA consomment énormément d’énergie et il est nécessaire de trouver des alternatives durables afin que nous puissions avoir une chance dans la lutte contre le changement climatique. Ainsi, de l’exploitation de l’énergie des volcans aux nouvelles technologies pour générer une énergie infinie, des propositions plus qu’intéressantes ont vu le jour ces dernières années.

Maintenant, une entreprise suédoise appelée Minesto a un objectif clair : créer un cerf-volant sous-marin capable de générer de l’électricité. Maintenant, comme ils l’ont expliqué dans un communiqué, ils y sont parvenus.

Un pari sur l’énergie durable

Afin d’exploiter les sources d’énergie renouvelable de l’océan, Minesto a présenté une innovation surprenante dans ce domaine énergétique peu exploité en ce moment. Baptisée Dragon 12 en raison de sa taille de 12 mètres et de son poids de 28 tonnes, l’invention de l’équipe suédoise ressemble à un cerf-volant et est conçue pour affronter les courants marins afin de générer de l’énergie. Et elle a réussi.

Les Îles Féroé ont été choisies pour son premier test, où elle fournit déjà de l’électricité, démontrant ainsi qu’il s’agit d’une méthode très viable pour fournir de l’énergie à certaines communautés côtières. La nature prévisible des courants marins, qui ne subissent pas de changements de direction significatifs, en réalité une source d’énergie assez stable et fiable.

L’énergie est générée par une turbine située dans l’appareil, dont l’électricité est transférée à terre par des câbles placés au fond de la mer. Le Dragon 12, quant à lui, est ancré au fond de la mer pour éviter que les courants ne le déplacent.

La quantité exacte d’énergie que Dragon 12 peut produire n’a pas encore été déterminée, mais on estime qu’à pleine puissance, il pourrait alimenter environ 1 000 foyers en énergie propre. Ce niveau de production, combiné aux faibles coûts de fonctionnement de l’appareil, indique qu’il s’agit d’un pari puissant et intéressant qui pourrait fournir une énergie propre et accessible à de nombreux foyers.

En résumé :