Oubliez de regarder les scènes supprimées de « Dune » pour Denis Villeneuve ce qui « est mort, est mort »

Le reste, c’est créer un Frankenstein (bien que ce soit le nom du docteur, pas du monstre)

Généralement, la sortie en format physique d’un film sorti précédemment au cinéma signifie des contenus supplémentaires en dehors du film, tels que des interviews avec le réalisateur ou les acteurs, un quiz, un making-of et souvent la possibilité de voir les scènes supprimées pour le montage final, que ce soit parce que le réalisateur l’a jugé nécessaire ou parce que la durée était jugée excessive pour sa sortie en salle par la société de production.

Eh bien, avec Denis Villeneuve, cela n’arrive pas, car le réalisateur de Premier Contact, Blade Runner 2049 ou Dune: Première partie estime qu’il faut être conséquent avec la décision de couper et si quelque chose est éliminé, c’est pour toujours, que cela plaise ou non.

Un travail douloureux mais nécessaire

Lors d’une interview avec Collider, le producteur et scénariste a également parlé de la difficulté qu’il y a à être dans la salle de montage, un travail qu’il a qualifié de douloureux mais aussi nécessaire, tout cela pour le bien du produit final, car l’ego du réalisateur ne devrait pas prévaloir sur son œuvre. Hm, hm, Zack Snyder.

« Parfois, je coupe des plans et je me dis : ‘Je ne peux pas croire que je coupe ça' », commence Villeneuve. « Je me sens comme un samouraï ouvrant mon propre estomac. C’est douloureux, donc je ne peux pas revenir ensuite et créer un Frankenstein et essayer de ressusciter des choses que j’ai tuées. C’est trop douloureux. Quand c’est mort, c’est mort, et c’est mort pour une raison. Mais oui, c’est un projet douloureux, mais c’est mon travail. Le film prime. Je suis, je pense, très sévère en salle de montage. Je ne pense pas à mon ego, je pense au film« .

Combien de temps doit durer un film ?

Pour le cinéaste, « la durée du film est basée sur ce que l’histoire a besoin. Parfois, j’ai fait des films dans ma vie qui duraient 75 minutes, et celui-ci dure deux heures et 45 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Ce n’est pas, pour moi, la durée, il s’agit de la narration, et je voulais créer une impulsion. Je voulais une énergie dans le film qui m’exciterait, et je pensais que c’était la durée parfaite…

« Pour moi, peu importe la longueur physique de la durée d’exécution, c’est toujours l’expérience pendant que vous regardez le film et comment vous vous sentez. Vous pouvez vous ennuyer avec un film de cinq minutes, et il y a des films, nous en connaissons certains, qui durent trois ou quatre heures et vous pourriez y vivre pour toujours. Donc vous devez simplement trouver le temps d’exécution parfait, et c’est ce que j’ai essayé de faire ».

Dune: Partie une dure ses (très bonnes) 155 minutes, soit 2 heures et 35 minutes, et Dune: Partie deux la dépassera même si ce n’est que de 11 minutes à peine, quelque chose que nous pourrons vérifier par nous-mêmes lors de sa sortie exclusive en salle le 1er mars prochain.