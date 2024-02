Des drogues et des cicatrices laissées par une guerre, voici ‘Sugar Bandits’, avec Will Smith en tête

Cela fait plus d’une décennie qu’il est en projet

Will Smith dans Independence Day

Celui qui était auparavant le chouchou de l’Amérique, Will Smith, se remet progressivement sur le plan professionnel (nous espérons aussi personnellement) après avoir joué l’un des épisodes les plus embarrassants dont nous nous souvenons lors d’une soirée des Oscars. Comme tout le monde, cet acteur américain prend de l’âge, c’est pourquoi cette fois nous le verrons jouer un vétéran de la guerre en Irak.

Le film, comme l’indique Variety, s’intitulera Sugar Badints et sera basé sur le roman Devils in Exile écrit en 2010 par Chuck Hogan, un auteur qui a déjà connu la notoriété et le prestige en 1994 grâce à son premier roman, The Standoff, suivi d’autres comme Le Prince des voleurs, qui a remporté le prix Hammett de meilleur roman policier en 2005 et a été proclamé par Stephen King comme l’un des dix meilleurs livres de cette année-là.

Par la suite, Hogan a collaboré avec Guillermo del Toro lui-même sur plusieurs œuvres, tant écrites qu’adaptées à l’écran, l’une de ses collaborations les plus remarquables étant la série de romans The Strain, qui a été adaptée en une série du même nom dont Hogan s’est chargé du scénario. Il a également écrit le script de The Town : Affaires de Braquage, nominé aux Oscars, avec Ben Affleck en tête d’affiche, et fait de même pour Sugar Bandits dont nous ne savons guère plus et dont nous n’avions plus entendu parler depuis qu’en 2013 Universal a annoncé son intention de l’adapter au grand écran.

À propos du roman original

Devils in Exile est un roman écrit par Chuck Hogan qui se concentre sur l’histoire d’un groupe de vétérans de la guerre en Irak qui luttent pour se réintégrer dans la société civile après leur retour chez eux. L’intrigue se déroule à Boston et suit ces vétérans alors qu’ils tentent de s’adapter à la vie quotidienne après les expériences traumatisantes sur le champ de bataille.

Dans le roman, les protagonistes sont confrontés à des défis tels que le chômage, le manque de support et la tentation de retomber dans de vieilles habitudes, y compris l’implication dans des activités illégales. Dans une tentative de trouver un but et la rédemption, ils décident de s’unir pour combattre l’épidémie croissante de drogue dans leur communauté, en utilisant leurs compétences et connaissances acquises dans l’armée pour lutter contre les trafiquants de drogue locaux.