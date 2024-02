Trouvé pour la première fois de l’eau à la surface d’un astéroïde

La découverte d’eau dans de telles circonstances est vraiment précieuse

Cela permettra de mieux comprendre la possibilité d’une vie ailleurs

L’histoire géologique de notre planète est surprenante, mais celle de notre système solaire est un mystère. Alors que nous savons qu’il existe des astéroïdes très riches et précieux en milliards d’euros, il est vrai qu’au-delà de leur valeur économique, ils sont une incroyable source de connaissance. Il y a très peu de risques qu’un astéroïde s’écrase sur notre planète, donc pour les connaître mieux, nous devons essayer de nous accrocher à leur surface avec des satellites et des sondes spatiales ou simplement les observer avec nos télescopes avancés.

Maintenant, une communication de l’Institut de recherche du Sud-Ouest nous a apporté des éclaircissements sur la composition des astéroïdes et ils ont trouvé de l’eau pour la première fois à la surface de deux d’entre eux.

Des molécules d’eau découvertes à la surface de deux astéroïdes

En utilisant le télescope infrarouge SOFIA, les scientifiques ont détecté des traces d’eau sur les astéroïdes Iris et Massalia, situés dans la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter. Cette découverte enrichit non seulement notre compréhension de la formation et de la composition de ces corps célestes, mais elle nous éclaire également sur la façon dont l’eau survit dans l’espace.

Iris et Massalia partagent des orbites similaires dans la ceinture d’astéroïdes, bien qu’ils diffèrent en taille, Iris étant le plus grand avec un diamètre de 199 km, tandis que Massalia mesure 135 km. Bien que la quantité d’eau détectée soit minime, environ 350 millilitres par mètre cube, cela n’empêche pas de montrer la possibilité que l’eau puisse persister dans des conditions spatiales adverses beaucoup plus longtemps que ce qui avait été précédemment envisagé. Jusqu’à présent, on pensait que les formations proches du soleil ne pouvaient pas contenir ce type de liquide.

La découverte peut également nous préparer pour des missions de recherche de vie sur d’autres planètes. En effet, elle nous tient informés sur la façon dont l’eau peut survivre dans des environnements qui pourraient a priori nous sembler inhospitaliers.

Quoi qu’il en soit, une recherche plus approfondie est nécessaire, le télescope infrarouge SOFIA a été officiellement retiré en 2022, il est donc nécessaire d’utiliser des télescopes actuels et plus modernes pour voir si les informations fournies par lui étaient correctes ou s’il s’agit d’un faux positif.

En conclusion, voici un bref résumé des informations clés :