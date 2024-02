De superhéros à avocat, nous savons déjà qui sera le protagoniste de ‘Suits L.A.’

Votre pilote commencera à être enregistré très bientôt

Flecha Verde en su nuevo papel

Après que Patrick J. Adams a déclaré qu’il était prêt à reprendre le rôle de Mike Ross et plusieurs autres indices, la nouvelle du retour de Suits s’est concrétisée avec l’annonce de Suits L.A., un spin-off qui se déroulerait dans une nouvelle ville, dans un nouveau cabinet d’avocats et qui mettrait en scène un nouveau casting de personnages, même si nous n’excluons pas encore un caméo occasionnel, vous savez combien les personnes aiment ces choses-là.

Maintenant, nous pouvons également mettre un visage et un nom sur la personne qui sera la figure principale d’une série qui a déjà reçu le feu vert pour un pilote et qui commencera à être tournée dans les mois à venir, et il ne s’agit de personne d’autre que de Stephen Amell, connu pour son rôle d’Oliver Queen/Flecha Verde dans la série télévisée Arrow, ainsi que dans les séries dérivées de celle-ci, The Flash, Legends of Tomorrow et Vixen, ainsi que pour avoir joué le rôle de Casey Jones dans le film Ninja Turtles: Out of the Shadows.

Le Canadien a également prêté sa voix à plusieurs projets, notamment aux séries animées mentionnées précédemment, ainsi qu’aux jeux vidéo Injustice: Gods Among Us et Lego Batman 3: Beyond Gotham, et il a été nommé à plusieurs reprises aux People’s Choice Awards ainsi qu’aux Teen Choice Awards. De plus, il est le co-créateur du documentaire amusant, Dudes Being Dudes in Wine Country.

De quoi parlera Suits L.A.?

Comme nous pouvons le lire sur Deadline, « Suits L.A. se concentrera sur Ted Black (Amell), un ancien procureur fédéral de New York et une force charismatique de la nature qui place ses propres besoins avant ceux des autres et qui a déménagé à Los Angeles il y a 15 ans pour se réinventer en représentant les clients les plus puissants de Los Angeles en construisant un cabinet spécialisé en droit pénal et du divertissement avec son vieil ami, Stuart Lane.

« Son cabinet est en crise, et pour survivre, il doit embrasser un rôle qu’il a dédaigné tout au long de sa carrière. Ted est entouré d’un groupe de personnages qui mettent à l’épreuve sa loyauté envers Ted et entre eux tout en ne pouvant pas s’empêcher de mêler leurs vies personnelles et professionnelles. Tout cela se passe alors que des événements passés se dénouent lentement, ce qui a conduit Ted à abandonner tout et tous ceux qu’il aimait ».