Le Galaxy S24 Ultra affronte l’iPhone 15 Pro Max sur batterie et le résultat est impressionnant

Avec le Galaxy S24 Ultra sur le marché, il est temps de commencer à le comparer au standard actuel du marché et peut-être de gagner sa place. Cela est déjà en train de se produire et un nouveau test met désormais face à face ces 2 smartphones, comparant les performances de la batterie. Le résultat est si proche qu’il impressionne certainement.

Galaxy S24 Ultra contre l’iPhone 15 Pro Max

Le nouveau Samsung montre comment la marque continue d’investir de manière unique sur ce marché. Si le gros pari était sur l’IA, un domaine qui se développe dans d’autres domaines, il existe encore une longue liste de matériel qui montre que ce sera certainement l’une des meilleures propositions du marché.

L’un de ses nombreux points forts est la batterie et sa durée, résultat d’une optimisation que Samsung a apportée à cet élément. Avec 5 000 mAh, c’est l’un des plus résistants que l’on puisse trouver, et peut rivaliser avec n’importe quelle autre proposition du marché, y compris l’iPhone 15 Pro Max, un concurrent direct évident.

C’est précisément ce qu’a fait la chaîne YouTube PhoneBuff, en comparant les performances de ces deux smartphones, qui figurent en tête de liste. Il s’agissait d’un véritable test, avec une utilisation intensive et donnant un échantillon très proche de ce qui est réel et normal.

Le résultat du test de batterie impressionne

Les résultats brisent une série de victoires dans ce domaine pour Apple et l’iPhone. Au cours de ce long test de batterie – avec appels, SMs, vidéos, utilisation d’applications, jeux et mise en veille pendant 16 heures – le Galaxy S24 Ultra a conservé une modeste avance sur l’iPhone 15 Pro Max jusqu’au dernier moment. Il a fini par mourir deux minutes seulement avant le smartphone d’Apple.

La batterie de l’iPhone 15 Pro Max a duré 27 heures et 45 minutes, tandis que celle du Galaxy S24 Ultra s’est épuisée en 27 heures et 43 minutes. C’est dans la marge d’erreur de ce test, réalisant, pour la première fois depuis des années, un match nul plutôt qu’une victoire d’Apple sur Samsung.

Il s’agit clairement d’une réussite notable pour Samsung, mais il est important de rappeler que le Galaxy S24 Ultra est livré avec une batterie plus grosse que l’iPhone 15 Pro Max (5 000 mAh contre 4 441 mAh). Samsung a encore du travail à faire pour rendre ses batteries aussi efficaces que celles d’Apple, même si elles sont bien meilleures par rapport au passé.