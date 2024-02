Les géniales Tortues Ninja : Chaos Mutant sort en streaming cette même semaine.

Son style d’animation vous conquérera

Ninja Turtles: Mutant Chaos

Février est un bon mois en ce qui concerne les sorties cinématographiques sur les plateformes de streaming, et parmi toutes, celle qui semble apporter le plus de grands films cette fois-ci est SkyShowtime, la dernière à rejoindre la fête de la vidéo à la demande dans notre pays, qui finalise déjà l’arrivée de Ninja Turtles: Mutant Chaos.

Suivant les traces de Spider-Man: un nouveau univers et de Spider-Man: à travers le multivers, contre lequel, soit dit en passant, il a concouru aux Critics Choice Awards pour voir qui remporterait le prix du meilleur film d’animation, le film de Sony Pictures finissant par remporter la victoire, Ninja Turtles: Mutant Chaos nous présente un style d’animation aussi original que frappant, ce qui lui a valu, ainsi que son histoire amusante, de conquérir à la fois la critique et le public, ce que prouve les 95% d’approbation qu’il maintient actuellement sur Rotten Tomatoes.

Ninja Turtles: Mutant Chaos, qui a réussi à récolter près de 200 millions de dollars au box-office mondial, sera exclusivement diffusé sur SkyShowtime à partir de ce vendredi 16 février.

Synopsis et casting de Ninja Turtles: Mutant Chaos

Le film d’animation Ninja Turtles: Mutant Chaos suit les aventures des emblématiques Tortues Ninja. Dans cette suite, elles cherchent à gagner le cœur des habitants de New York, après avoir vécu pendant des années en se cachant des humains et ayant été élevées par un rat géant dans les égouts de la ville de New York.

Leonardo, Donatello, Raphael et Michelangelo, les quatre jeunes tortues expertes en arts martiaux, effectuent des actes héroïques avec l’aide de leur amie Avril O’Neil. Ensemble, ils affrontent un syndicat du crime mystérieux et une armée de mutants qui menacent la ville.

Présenté par Paramount Pictures et Nickelodeon Movies, Ninja Turtles: Mutant Chaos est avec la participation de Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu, Brady Noon, Jackie Chan, Ice Cube, et bien d’autres.