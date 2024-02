Ne vous inquiétez pas, le Wi-Fi et le Bluetooth de l’Apple Vision Pro ne « cuisineront pas votre cerveau »

Certains insistent sur le fait que la radiofréquence générée par les appareils électroniques nuit à la santé de l’utilisateur. Cependant, des millions de personnes utilisent quotidiennement des smartphones, des téléviseurs et des routeurs et jusqu’à présent, malgré de nombreuses études, il n’a pas été prouvé que ces appareils sont nocifs pour le cerveau. Désormais, la cible, ce sont les lunettes Apple Vision Pro. Les « concernés » disent que le Bluetooth et le Wi-Fi de ce gadget cuisent le cerveau de l’utilisateur. Totalement faux !

Plus sûr qu’un smartphone

Les personnes qui invoquent les méfaits des radiofréquences pointent désormais leurs armes sur le nouvel appareil d’Apple. Cependant, le matériel est conforme à toutes les normes de sécurité. En tant que tels, Bluetooth et Wi-Fi dans Apple Vision Pro sont inoffensifs pour notre cerveau.

En réalité, cette rhétorique est répétée encore et encore. Le rayonnement radiofréquence (RF) n’est pas la même chose que le rayonnement ionisant généré par la désintégration des isotopes radioactifs et du soleil lui-même. En bref, les RF ne possèdent pas l’énergie dont disposent les rayonnements ionisants pour rompre les liaisons chimiques, ioniser les atomes et endommager l’ADN.

Expliquons cela simplement : les Apple Vision Pro ne sont pas radioactifs et rien de ce qu’ils contiennent ne se décompose radiologiquement de manière significative.

Ce dont ils disposent, ce sont des émetteurs radiofréquences sous la forme de puces Wi-Fi et Bluetooth à très faible consommation. Les deux émettent et reçoivent des rayonnements RF.

Désinformer pour faire peur

De nombreuses personnes, simplement pour désinformer, utilisent certains mots qui, en eux-mêmes, suscitent la peur. Le mot « rayonnement » semble effrayant si nous n’en savons rien. Il est également facile d’en parler sans aucun fondement factuel sur les réseaux sociaux ou YouTube pour encourager vos followers.

Des niveaux extrêmement élevés de rayonnement RF, de plusieurs amplitudes supérieures à ce que l’Apple Vision Pro peut délivrer, peuvent chauffer les tissus – ce que vous verriez pratiquement à l’intérieur d’un micro-ondes – et provoquer des lésions tissulaires. Cependant, ces niveaux ne sont pas accessibles au public via les technologies Wi-Fi, Bluetooth ou sans fil.

Les seules personnes qui doivent s’inquiéter de l’exposition à l’énergie radio haute fréquence sont généralement les travailleurs qui se trouvent extrêmement proches d’un émetteur très puissant, comme les techniciens des puissantes antennes de signaux mobiles qui nous permettent de communiquer sur nos téléphones ou les travailleurs des radars militaires.

Les utilisateurs d’Apple Vision Pro n’ont pas à se soucier des RF. En effet, parmi les différents appareils déjà vendus sur le marché, rien, à ce jour, n’a été identifié comme nocif à ce niveau. Ceux qui disent cela sont les différentes organisations qui ont déjà réalisé leurs tests et études, comme par exemple la Commission européenne, ou l’Organisation mondiale de la santé :

Compte tenu des très faibles niveaux d’exposition et des résultats des recherches recueillies à ce jour, il n’existe aucune preuve scientifique convaincante que les faibles signaux RF provenant des stations de base et des réseaux sans fil entraînent des effets néfastes sur la santé.

Pour en revenir à l’Apple Vision Pro, les transmissions Bluetooth et Wi-Fi sont différentes de la 5G à tous égards. Et ils ne sont pas proches de la peau – ils sont plus proches du verre extérieur que de la peau, et ce n’est pas de loin.

En regardant où se trouvent les puces dans l’Apple Vision Pro, les puces (et émetteurs) Bluetooth et Wi-Fi sont à environ un pouce de la peau. Cette distance est cinq fois supérieure à la distance de la peau à laquelle se trouve une antenne iPhone pour 5G lorsque l’on tient l’iPhone contre l’oreille.

Pour l’Apple Vision Pro, Apple, conformément à la loi, a mis à disposition les résultats de tests standards. Les limites varient, les limites DAS étant fixées à 1,6 watts par kilogramme en moyenne sur un gramme de tissu, et à 2,0 watts par kilogramme sur 10 grammes de tissu.

L’exposition mesurée de la tête RF génère 0,10 watts par kilogramme sur un gramme de tissu de substitution et 0,08 watts par kilogramme sur 10 grammes de tissu simulant.

Il existe une limite légale différente pour les extrémités, qui est de 4 watts par kilogramme pour 10 grammes de tissu. Le seuil est plus élevé car il n’y a ni cerveau ni yeux sensibles aux extrémités.

Selon certains rapports, le risque de développer un problème de santé dû à une exposition environnementale est beaucoup plus grand si vous avez un sous-sol à proximité d’un gisement de granit (Radon), ou si vous faites trois radiographies dentaires par année.