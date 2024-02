Ce n’est pas ‘Jumeaux 2’, mais cette annonce d’assurance nous suffit pour le moment

Arnold et DeVito réunis à nouveau

Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito, comme deux gouttes d’eau

Nous étions en 1988 lorsque Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito ont joué ensemble dans la comédie Jumeaux, connue en France sous le titre Les jumeaux frappent deux fois. Arnold, dans le rôle de Julius Benedict, et DeVito dans celui de son jumeau Vincent, cherchaient à découvrir leur passé commun tout en apprenant à se connaître mieux car, même si cela ne semblait pas évident, ils étaient frères jumeaux.

Une comédie qui a connu un excellent succès auprès du public, en partie grâce à sa merveilleuse bande originale incluant des noms tels que Little Richard ou le groupe vocal The Spinners. Quelques années plus tard, les deux acteurs se sont retrouvés dans Junior, une autre tentative de nous faire rire.

Cependant, le temps a passé et nous n’avons plus jamais revu l’Autrichien et l’Américain d’origine italienne collaborer à nouveau sur grand écran, même si DeVito aurait adoré faire Les jumeaux frappent deux fois 2, mais « lui [Schwarzenegger] est devenu gouverneur, il aurait dû faire le film plutôt que de devenir gouverneur de Californie ».

Une publicité les réunit à nouveau

State Farm Insurance, la plus grande compagnie d’assurance automobile aux États-Unis, est celle qui a réalisé ce miracle, certainement en mettant la main à la poche. Peu importe le moyen, car nous avons pu revoir Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito ensemble dans leur nouveau spot publicitaire, mettant en avant l’accent autrichien de Gobernator. C’est ainsi que nous serons au plus près de voir quelque chose qui ressemble à la suite du film sorti à la fin des années 80.

Schwarzenegger ne veut pas perdre son accent

Il n’est un secret pour personne qu’Arnold Schwarzenegger a un fort accent qu’il n’a jamais cherché à cacher, sauf au début lorsque, pour cela, il a même engagé un orthophoniste. Comme nous le savons bien, son accent, tout comme sa musculature, a fini par influencer sa carrière de la meilleure des manières, lui accordant des rôles comme ceux de Terminator ou Conan. « Ce qui était drôle, c’est que tout ce que disaient les producteurs d’Hollywood, les réalisateurs et tous les génies, c’est que c’était un obstacle pour que je devienne protagoniste, mais finalement, cela est devenu un atout« , a déclaré Arnold lors d’une interview.