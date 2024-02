Le marché au titane : le Xiaomi 14 Ultra devrait également avoir une version premium

Xiaomi prépare le lancement de son 14 Ultra, prévu le 25 février. Avec lui, une version premium devrait arriver, revêtue du matériau qui a conquis le marché : le titane.

Xiaomi s’apprête à ravir les passionnés avec le lancement du Xiaomi 14 Ultra, qui devrait faire ses débuts le 25 février.

Pour l’instant, la programmation de l’événement n’est pas connue, on ne sait donc pas s’il comportera les trois modèles Xiaomi 14 – 14, 14 Pro et 14 Ultra – ou seulement deux d’entre eux, le Pro restant exclusif à la Chine.

Cependant, des détails sur le Xiaomi 14 Ultra sont publiés à l’approche de la date de lancement.

Selon le pronostiqueur Abhishek Yadav, le Xiaomi 14 Ultra sera lancé dans une édition spéciale en titane. Sur la base d’informations partagées par des sources industrielles, 91Mobiles confirme que Xiaomi prépare une édition spéciale avec une structure en titane.

Avoir une édition spéciale/premium suggère que les versions standard du smartphone de Xiaomi peuvent conserver le cadre en aluminium, afin d’être disponibles à des prix raisonnables. Étant donné que le titane est plus cher que l’aluminium, l’édition spéciale pourrait avoir un prix plus élevé.

Le Xiaomi 14 Ultra devrait également être lancé avec des options de 12 Go de RAM + 256 Go de stockage, 16 Go + 512 Go et 16 Go + 1 To.

Les modèles de smartphones en titane semblent prendre d’assaut l’industrie. En réalité, des modèles tels que l’iPhone 15 Pro d’Apple, le Galaxy S24 Ultra de Samsung et le 14 Pro de Xiaomi ont également atteint les consommateurs recouverts de titane, prenant une apparence considérablement plus élégante.

Une monture en titane n’est pas seulement plus attrayante et plus durable. Il est également plus léger qu’un modèle en aluminium.

Les spécifications du Xiaomi 14 Ultra ont été récemment révélées : un écran QHD+ AMOLED LTPO de 6,73 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une batterie de 5 300 mAh prise en charge par une charge filaire de 90 W, un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et une puissante configuration à quatre caméras.