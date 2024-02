Impressionnante nouvelle avancée de Le règne de la planète des singes

Apprendre à collaborer

Tout comme dans le cas de Deadpool 3, la récente finale du Super Bowl a servi de cadre exceptionnel pour la promotion de l’un des grands films de cette année, La planète des singes : la guerre. Il s’agit du cinquième film de la franchise La planète des singes depuis son redémarrage en 2001 avec James Franco, et vous pouvez maintenant regarder sa nouvelle et impressionnante deuxième bande-annonce ci-dessous.

Avec Owen Teague (Ça), Freya Allan (The Witcher), Kevin Durand (Locke & Key), Peter Macon (Shameless) et William H. Macy (Fargo) dans les rôles principaux, le film est toujours prévu pour une sortie en salles dans le monde entier le 10 mai cette année.

Synopsis officiel de La planète des singes : la guerre

Le réalisateur Wes Ball insuffle une nouvelle vie à la franchise épique, située plusieurs générations dans le futur après le règne de César, où les singes sont l’espèce dominante vivant en harmonie tandis que les humains ont été réduits à vivre dans l’ombre. Lorsqu’un nouveau dirigeant singe tyrannique construit son empire, un jeune singe entreprend un voyage déchirant qui le conduira à remettre en question tout ce qu’il a connu du passé et à prendre des décisions qui façonneront un avenir pour les singes et les humains.

Nouvelle trilogie

« Dès le début, nous avons envisagé cela comme une trilogie », déclare Wes Ball. « Nous avions ces grandes idées sur où cela pourrait finalement aboutir et comment cela pourrait s’intégrer à l’héritage de ces films. Donc, je suis en discussions avec [le studio] à propos de l’histoire suivante ». Et il poursuit : « Ces trois derniers films étaient sur la fin de quelque chose. Ils étaient sur la fin de cette histoire de Moïse. Ils étaient sur la fin de l’humanité« , explique-t-il. « Et nous avons pensé, ‘à partir des cendres de ces films précédents, nous allons faire pousser un nouvel arbre à escalader’. Ce film parle beaucoup du début de quelque chose« .