Arrêt cardiaque, nouvelle technique de défibrillation double les chances de survie : comment fonctionne le DSED

Dans certains cas d’arrêt cardiaque dû à la fibrillation ventriculaire (une arythmie maligne), la procédure de réanimation par défibrillation est inefficace. Une nouvelle technique appelée « double défibrillation externe séquentielle » ou DSED a été démontrée pour doubler le taux de survie dans une étude. Voici comment cela fonctionne.

Une nouvelle technique de défibrillation peut sauver la vie des patients en arrêt cardiaque qui ne répondent pas au traitement standard de réanimation. Il s’agit de la « double défibrillation externe séquentielle » ou DSED, une procédure expérimentale qui vient d’être officiellement introduite dans le système médical d’urgence de la Nouvelle-Zélande. Alors que jusqu’à récemment, l’efficacité de la DSED avait été déterminée seulement par un petit nombre d’études observationnelles, qui comme on le sait ne mettent en évidence aucune relation de cause à effet, une nouvelle étude approfondie menée au Canada – de type randomisée en cluster avec crossover entre six services paramédicaux distincts – en a effectivement démontré l’impact positif. La survie peut en effet être plus que doublée chez les patients qui ne répondent pas à la technique de réanimation standard avec le défibrillateur.

Comme expliqué dans un article sur The Conversation par les docteurs Vinuli Withanarachchie, Bridget Dicker et Sarah Maessen, la première de l’Université Massey et les deux autres de l’Université de Technologie d’Auckland, environ 20 pour cent des patients en arrêt cardiaque causé par la fibrillation ventriculaire ou « tachycardie ventriculaire sans pouls » ne répondent pas à la défibrillation standard. La procédure consiste à administrer au cœur de fortes décharges électriques – de véritables chocs – qui « réinitialisent » l’activité électrique anormale à l’origine de l’arrêt cardiaque et rétablissent des impulsions régulières. Comme indiqué, cette méthode est inefficace contre la fibrillation ventriculaire réfractaire, une arythmie cardiaque maligne qui conduit à l’arrêt cardiaque. C’est là que la DSED entre en jeu, capable de rétablir le battement cardiaque là où cela n’était pas possible auparavant.

Son efficacité, comme indiqué, a été démontrée dans une étude menée au Canada par des scientifiques de la Division de Médecine d’Urgence de l’Université de Toronto, qui ont collaboré étroitement avec des collègues de divers instituts : Sunnybrook Centre for Prehospital Medicine, Division de Cardiologie – Unity Health Toronto, Département de Médecine de l’Université de l’Ontario Occidental et bien d’autres. L’étude a impliqué 405 patients, avant que la recherche ne soit interrompue en raison de la pandémie de COVID-19. Parmi eux, 136 ont été assignés à recevoir la défibrillation standard, 144 à recevoir la défibrillation avec changement de vecteur ou VC (où les électrodes sont déplacées) et 125 la DSED. L’analyse statistique des données a révélé que les patients traités par DSED avaient un taux de survie sensiblement plus élevé que ceux traités par la procédure standard. Plus précisément, 30,4 pour cent contre 13,3 pour cent. Cela indique que plus du double de personnes ont survécu à l’arrêt cardiaque et ont été autorisées à quitter l’hôpital.

D’autres enquêtes seront nécessaires pour confirmer les données de la recherche, mais les avantages semblent évidents, c’est pourquoi, l’année dernière, un comité international d’experts en réanimation a recommandé d’utiliser « avec prudence » la DSED chez les personnes qui ne répondent pas aux procédures standard. En Italie, selon l’Osservatorio delle Malattie Rare, environ 50 000 personnes meurent chaque année des suites d’une mort cardiaque subite (MCS), dont 1 000 jeunes de moins de 35 ans. L’introduction de la DSED pourrait potentiellement réduire ces chiffres dramatiques également dans notre pays. Les détails de la recherche « Defibrillation Strategies for Refractory Ventricular Fibrillation » ont été publiés dans The New England Journal of Medicine, considéré comme la revue médicale la plus autorisée au monde.