Twisters, le remake de Twister, se dévoile enfin lors du Super Bowl

Nous avons des jumeaux! Des jumeaux!

Les protagonistes de Twisters

« Ce n’est pas un reboot », a déclaré son protagoniste, Glen Powell, lors d’une interview à la fin de l’année dernière, bien que d’après ce que nous avons pu voir grâce à la première bande-annonce diffusée pendant la mi-temps du Super Bowl, comme ceux de Deadpool & Wolverine et La planète des singes, il est clair qu’il y a des similitudes entre Twisters et le film de 1996.

C’est quelque chose que nous soupçonnions déjà après son annonce, mais maintenant, après avoir vu la bande-annonce que vous avez sous vos yeux, il est plus que manifeste que non seulement un seul méga-tornade n’est pas suffisamment mauvais et terrifiant, ils viennent maintenant par paire, ou ils viendront lorsque le film sortira en salles le 19 juillet.

Synopsis et distribution de Twisters

Cet été, le film de catastrophe le plus épique des studios revient avec un voyage d’adrénaline sur grand écran qui vous mettra en contact direct avec l’une des catastrophes naturelles les plus merveilleuses et destructrices de la nature.

Des producteurs de sagas telles que Jurassic Park, Bourne et Indiana Jones vient Twisters, une nouvelle version du succès au box-office de 1996, Twister. Réalisé par Lee Isaac Chung, scénariste et réalisateur nominé aux Oscars pour Minari, Twisters est interprété par Daisy Edgar-Jones (Wild girl, Normal People), nominée aux Golden Globes, et Glen Powell (Anyone but you, Top Gun: Maverick), en tant que forces opposées qui s’unissent pour tenter de prédire et peut-être dompter l’immense pouvoir des tornades.

Edgar-Jones joue le rôle de Kate Cooper, une ancienne chasseuse de tempêtes poursuivie par une rencontre dévastatrice avec une tornade pendant ses années universitaires, qui étudie maintenant les modèles de tempêtes sur des écrans dans la ville de New York. Son ami Javi la ramène dans les plaines pour tester un nouveau système de suivi innovant. Là-bas, elle croise Tyler Owens (Powell), la star des médias sociaux charmante et imprudente qui aime publier ses aventures à la poursuite des tempêtes avec son équipe bruyante, plus c’est dangereux, mieux c’est.

Alors que la saison des tempêtes s’intensifie, des phénomènes terrifiants jamais vus se déchaînent, et Kate, Tyler et leurs équipes concurrentes se retrouvent directement sur le chemin de multiples systèmes de tempêtes qui convergent sur l’Oklahoma dans ce qui sera une lutte pour survivre.

Twisters est également interprété par Anthony Ramos (Dans les hauteurs) nominé aux Golden Globes dans le rôle de Javi, aux côtés de David Corenswet (Superman: Legacy), et présente une nouvelle distribution, notamment Brandon Perea de Nope, Sasha Lane (American Honey), Daryl McCormack (Peaky Blinders), Kiernan Shipka (Les nouvelles aventures effrayantes de Sabrina), Nik Dodani (Atypical) et la lauréate des Golden Globes, Maura Tierney (Beautiful Boy).