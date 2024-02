WhatsApp : de nouvelles fonctionnalités de sécurité importantes doivent être préparées

La plus grande préoccupation dans le domaine de la sécurité de WhatsApp semble toujours se concentrer sur la transmission de messages entre appareils. Cela va en réalité bien au-delà de ce point et il est évident que même la partie physique est un domaine qui doit être amélioré. Cela est prouvé, avec de nouvelles fonctionnalités de sécurité en préparation pour bloquer les conversations et les rendre privées.

Encore plus de sécurité pour WhatsApp

Ce n’est pas nouveau que WhatsApp se concentre sur l’amélioration de la sécurité qu’il offre aux utilisateurs. Plusieurs points déjà présentés garantissent que les conversations sur ce service restent protégées et à l’abri des regards étrangers et indésirables.

L’un des moyens les plus simples d’assurer la sécurité physique consiste à bloquer les conversations, qui restent inaccessibles. Il s’agit d’une option extrêmement utile, mais elle présente un problème simple qui limite son utilisation par les utilisateurs du service de messagerie.

Nous parlons du problème que rencontrent les utilisateurs de plusieurs appareils en ce qui concerne le blocage et la protection des mêmes conversations. Cette synchronisation n’existe pas, mais tout semble changer dans un futur proche, grâce à l’une des améliorations en préparation.

Bloquer les conversations sur tous les appareils

D’après ce que révèle la célèbre chaîne WABetaInfo, une nouvelle fonctionnalité est en cours de développement pour WhatsApp et notamment pour bloquer les conversations. Ces statuts seront désormais synchronisés par ce service sur tous les appareils sur lesquels le compte est configuré et utilisé.

Ainsi, de manière transparente et automatique, tout blocage d’une conversation aura un impact sur les autres équipements de l’utilisateur. Le statut des conversations bloquées est transmis et synchronisé, offrant automatiquement cette importante sécurité.

Nous n’en sommes qu’aux premiers stades de ce nouveau développement, qui commence à se développer et à se préparer. Il devrait bientôt passer en test, puis atteindre un statut de lancement mondial. Cela peut sembler une nouveauté très simple, mais elle sera importante pour tous ceux qui souhaitent garantir la sécurité et la confidentialité de leurs conversations, quel que soit leur appareil.