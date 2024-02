Les rumeurs étaient vraies, Pedro Pascal sera l’un des 4 Fantastiques

Le Syndicat des Acteurs américains s’est immiscé

Pedro Pascal et le logo des 4 Fantastiques

S’il y a actuellement un acteur que personne n’aime détester, c’est Pedro Pascal. C’est pourquoi on lui pardonne des erreurs comme celle de « The Unbearable Poids of Massive Talent » aux côtés de Nicolas Cage, et c’est pourquoi nous avons aimé qu’il soit lié à la franchise des 4 Fantastiques, une rumeur qui, comme beaucoup d’autres, s’est révélée vraie, bien que les preuves aient déjà été effacées par ceux qui ont fait une erreur qui nous a permis de confirmer cela.

Les coupables ne sont ni plus ni moins que le Syndicat des Acteurs de l’Écran américain, SAG, qui vous rappellera avoir mené des grèves à Hollywood aux côtés de l’AFTRA, la Fédération américaine des artistes de la radio et de la télévision. Le 6 février, ils ont invité Pedro Pascal à participer à un entretien intitulé « Pedro Pascal Career Retrospective », et parmi la description détaillée de la vie et de l’œuvre de l’acteur, nous pouvions lire ce qui suit :

Pascal a récemment terminé la production de la très attendue « Gladiator 2 » de Ridley Scott et commencera bientôt la production des « 4 Fantastiques » des studios Marvel. Plus récemment, Pascal a joué aux côtés de Bella Ramsey dans « The Last of Us » de HBO, basé sur le jeu PlayStation et Naughty Dog du même nom. Le programme, qui a débuté en janvier 2023, a connu des chiffres record et des éloges de la critique. HBO a annoncé le renouvellement de la saison 2 de « The Last of Us » fin janvier.

Actuellement, on peut voir Pedro Pascal aux côtés d’Ethan Hawke dans le court-métrage de Pedro Almodóvar, « Strange Way of Life », qui a été présenté pour la première fois au Festival de Cannes 2023. Nous avons également pu voir Pascal dans le film indépendant d’Anna Boden et Ryan Fleck, « Freaky Tales », sorti au Festival du film de Sundance 2024.

Que savons-nous jusqu’à présent ?

Le prochain film des 4 Fantastiques de l’Univers Cinématographique Marvel a déjà dû changer de scénariste, Josh Friedman (Avatar : The Way of Water) ayant été choisi pour cela. La tête d’affiche de la Phase 6 du MCU était prévue pour sortir en salles le 8 novembre 2024, mais nous ne la verrons que plusieurs mois plus tard, précisément le 2 mai 2025, et le tournage commencera au printemps prochain.