Astuce : utilisez le NFC de votre iPhone pour ouvrir Notes avec des informations et des photos

L’application Raccourcis apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités que nous pouvons utiliser pour nous aider dans les tâches quotidiennes les plus élémentaires. Le conseil que nous apportons aujourd’hui est de coller des balises NFC sur les boîtes contenant des éléments et, en lisant cette balise, d’ouvrir une note sur l’iPhone avec le contenu de cette boîte et une photo de tout ce qui y est stocké. Une astuce fantastique qui m’a beaucoup aidé avec les « milliers » de cartons remplis de « trucs ».

Tout au long de la vie de NETCOST, nous avons accordé une grande attention aux trucs et astuces que nous pouvons utiliser du monde technologique et qui sont pertinents dans notre vie quotidienne. Nous en avons des milliers ici sur ce site. Cependant, de nombreux autres apparaissent chaque jour qui utilisent l’interconnectivité des applications au sein des smartphones.

Aujourd’hui, nous allons vous laisser une astuce qui, du moins pour moi, est d’une excellente aide. Principalement parce que j’ai des dizaines de boîtes où sont rangées des « choses » et qu’au fil du temps, je ne sais plus dans quelle boîte elles se trouvent.

Pour cette astuce, nous avons besoin de tags NFC, qui peuvent être achetés en ligne à très bas prix, et de notre iPhone.

Comment utiliser les balises NFC pour ouvrir Notes sur iPhone

L’exemple que je donne ici peut être extrapolé à de nombreux scénarios. Ici, mon idée est d’avoir un tag NFC sur les boîtes avec des éléments lisibles par l’iPhone et qui ouvre une note avec le contenu de la boîte stockée.

Pour ce faire, on colle l’étiquette sur la boîte et le reste voyons comment ça se fait.

1 – Accédez à l’application Notes et créez un dossier uniquement pour ces notes de stockage :

A l’intérieur du nouveau dossier, que j’ai appelé Storage, nous créerons les différentes notes, qui correspondront aux cases que nous souhaitons identifier par les balises NFC.

2 – Une fois les notes créées, créons maintenant la routine dans Raccourcis pour attribuer une lecture NFC à l’ouverture de la note spécifique.

Nous ouvrons ensuite l’application Raccourcis, choisissons l’option Automatisation dans la barre inférieure. Dans le signe + (plus) trouvé dans le coin supérieur droit, nous chercherons l’option NFC.

3 – Créons maintenant l’automatisation. Fondamentalement, nous utiliserons l’outil de lecture et d’édition iOS NFC pour créer le lien entre le tag et la note spécifique.

Comme nous pouvons le voir dans les images ci-dessous, lorsque le menu NFC apparaît, nous devons modifier l’option pour Exécuter immédiatement. On clique ensuite sur l’option Lire, cela ouvre un autre menu où il faut donner le nom du tag NFC sur lequel l’écriture a été lue. En vérité, nous baptisons le label.

Après avoir donné le nom, nous cliquons sur l’option dans le coin supérieur : Suivant.

4 – Une fois le nom attribué, nous allons maintenant faire correspondre cette étiquette avec la note que nous voulons ouvrir.

Lorsque vous cliquez sur l’option Suivant, un menu s’ouvre où apparaît le nom de l’étiquette et demande l’action suivante. Dans la barre de recherche, nous écrivons Notes. Plusieurs options apparaîtront alors. Le nôtre sera Open note…

Lorsque nous choisissons l’option Ouvrir les notes, nous allons dans le dossier que nous avons initialement créé et associons la note que nous souhaitons ouvrir en lisant cette étiquette. Et prêt.

Désormais, chaque fois que vous rapprochez votre iPhone de ces boîtes avec un sticker attaché, la note affichera le contenu et la photo. En réalité, la description de la boîte peut inclure des liens et d’autres informations pertinentes. Le ciel est la limite!