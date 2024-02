Premier spin-off de Evil Dead confirmé et voici qui le dirigera

Il ne se passera plus dix ans entre chaque film

L’incomparable Ash Williams

Il semble que notre cher Bruce Campbell ne nous ait pas menti lorsqu’il affirmait que nous verrions « des films tous les deux ou trois ans maintenant, au lieu de tous les dix ans » basés sur la franchise Evil Dead, dont le premier film, réalisé par Sam Raimi, désormais producteur aux côtés de Campbell et Robert Tapert, que nous avons pu apprécier dans une année lointaine et presque floue, 1981.

Finalement, ce ne sera pas avec Lee Corrin, le réalisateur de Evil Dead: Regeneration, bien qu’il fût le premier choix de Campbell et de son équipe : « Nous étions très satisfaits de ce que Lee Cronin a fait », a déclaré l’acteur de Ash vs. Evil Dead. « Il a fait un excellent travail, à tel point qu’il sera difficile de l’embaucher à nouveau car tout le monde veut travailler avec lui maintenant. Alors nous verrons si nous réussissons à le ramener ou pas ! », mais le chargé de poursuivre la franchise sera Sébastien Vaniček.

Vaniček est inconnu pour beaucoup, mais il peut se vanter d’avoir remporté le Prix du Meilleur Film et du Meilleur Réalisateur grâce à son dernier film sorti au cinéma, Vermin: La plaga, au Fantastic Fest, un film qui a également été présenté au Festival du Film de Sitges, où il a été nominé pour le Meilleur Film et a remporté un Prix Spécial du Jury. C’est pourquoi et grâce à ses travaux précédents sur plusieurs courts-métrages, il a été choisi pour réaliser un spin-off dont nous n’avons pour l’instant pas plus d’informations, bien que le simple fait qu’il existe déjà soit une raison suffisante pour que les fans d’horreur et de gore, même dans leur aspect le plus comique et aventureux, se réjouissent.

The Evil Dead

The Evil Dead est un classique de l’horreur réalisé par Sam Raimi, qui raconte l’histoire de cinq amis universitaires se réfugiant dans une cabane isolée dans la forêt. Là-bas, ils découvrent un ancien livre et, sans le savoir, déchaînent des forces maléfiques qui les possèdent un par un. Avec une atmosphère tendue et des rencontres terrifiantes avec des êtres possédés, le film plonge dans le chaos et l’horreur alors que les jeunes luttent pour survivre à la nuit, affrontant des terreurs surnaturelles et une bataille désespérée contre des forces démoniaques.