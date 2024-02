La Nintendo Switch a clôturé l’année 2023 en approchant les 140 millions d’unités vendues

La console hybride continue d’afficher des chiffres exceptionnellement bons pour sa longévité sur le marché

Animal Crossing: New Horizons est le deuxième jeu le plus vendu sur Nintendo Switch, dépassé seulement par Mario Kart 8 Deluxe

La Nintendo Switch, la console phare de Nintendo depuis 2017, se distingue dans sa récente mise à jour du bilan financier par ses nouveaux chiffres de ventes actuelles. En effet, avec près de 140 millions de consoles vendues depuis son lancement, la console hybride populaire se rapproche toujours du sommet des consoles les plus vendues de l’histoire, et a des chances d’y parvenir.

De grandes ventes, mais en baisse

La formule indémodable de la Nintendo Switch commence déjà à perdre de sa vigueur, mais c’est quelque chose de naturel après 7 ans sur le marché. Cependant, malgré cela, lors de l’exercice financier actuel, d’avril 2023 au 31 décembre, Nintendo a réussi à enregistrer plus de 13,7 millions d’unités vendues, ce qui montre que malgré sa tendance à la baisse, elle reste un succès total. Ainsi, selon le comuniqué financier de Nintendo, 139,3 millions de Nintendo Switch ont déjà été vendues.

C’est une légère baisse par rapport au même cycle en 2022, où 14,9 millions de consoles ont été vendues, mais cela reste un chiffre exceptionnellement positif pour un matériel qui a commencé à être vendu en 2017. Cependant, elle continue d’évoluer à un rythme soutenu, si l’on considère qu’en septembre dernier, elle comptait déjà 132 millions de consoles vendues. De plus, ce rythme de ventes lui a déjà permis de devenir la console la plus vendue de l’histoire du Japon, avec 33 millions de consoles vendues sur le territoire japonais.

Des ventes de jeux exceptionnelles

D’autre part, les ventes de jeux vidéo sur Nintendo Switch ont également connu des chiffres astronomiques, dépassant 1,2 milliard d’exemplaires vendus pour l’ensemble des titres disponibles sur la console hybride. Au cours de l’exercice financier actuel, la console a vendu 163,9 millions de titres, ce qui montre que sa communauté est très engagée dans l’achat des produits de son catalogue.

Par ailleurs, parmi les jeux vidéo les plus remarquables, on peut notamment mentionner que Mario Kart 8 Deluxe continue de dominer les ventes sans rival, ayant atteint les 60 millions d’unités vendues, Animal Crossing: New Horizons en deuxième position avec 44 millions d’unités, ou encore The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, qui a dépassé les 20 millions d’exemplaires vendus en un peu plus d’un semestre. Il convient également de souligner les 31 millions de Breath of the Wild, les 24 millions de Pokémon Escarlata y Púrpura, ou encore les 11 millions de Super Mario Bros Wonder.

Le possible retard de sa successeuse

En réalité, le fait qu’elle continue à fonctionner à ce rythme pourrait signifier que sa successeuse, la hypothétique Switch 2, très attendue par les fans, pourrait prendre un peu plus de temps pour arriver sur le marché, car l’année financière suivante se termine en mars 2025 et Shuntaro Furukawa, le PDG actuel de l’entreprise, a déclaré lors d’une récente interview que jusqu’aux derniers mois de l’exercice suivant, la Nintendo Switch continuera d’être la console phare.

Il y a des voix qui remettent en question l’interprétation des déclarations face à la possibilité que le PDG de Nintendo se réfère à l’année fiscale 2024 qui se termine le 31 mars pour l’entreprise, mais dans ce cas, il s’agirait d’une déclaration inutile de la part de Furukawa. Par conséquent, les plans de Nintendo semblent pointer vers un possible lancement de la Switch 2 début 2025, plutôt qu’à la fin de 2024.