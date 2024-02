La saison finale de Cobra Kai commence officiellement son tournage

Il a été retardé en raison des grèves

Demetri et Hawk

L’année dernière a été difficile pour les productions hollywoodiennes de cinéma et de télévision, car 2023 a été fortement marquée par deux grèves, à la fois des scénaristes et des acteurs, qui ont paralysé l’industrie américaine pendant plusieurs mois. Non seulement celles qui ont duré ces grèves, mais aussi ensuite, alors que les choses reviennent progressivement à la normale.

C’est précisément l’une des raisons pour lesquelles nous n’avons rien su de Cobra Kai tout ce temps, la série que Netflix a récupérée après son passage pénible sur YouTube et qui, depuis sa diffusion sur la plateforme de vidéo à la demande, a augmenté son nombre de followers au cours de ses cinq saisons.

Il y aura bien sûr une sixième saison, heureusement, après la façon dont la précédente s’est terminée, mais nous devrons encore attendre pour la voir car elle vient de commencer son tournage, un événement que les principaux protagonistes de la série dérivée de Karaté Kid, qui aura d’ailleurs un nouveau film où nous verrons Jackie Chan et Ralph Macchio ensemble en mentors, ont saisi pour se filmer, augmentant ainsi nos attentes et annonçant la reprise du travail.

« Message pour les fans les plus dévoués : nous sommes à fond dans la production et heureux du tournage de la dernière saison de Cobra Kai, la meilleure et la plus puissante. Rendez-vous sur le tatami ».

Cobra Kai

Cobra Kai est une série télévisée qui fait revivre la rivalité emblématique entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka), personnages du film classique Karaté Kid. Située décennies plus tard après leurs rencontres lors du tournoi de karaté, l’intrigue suit Johnny, maintenant un homme tourmenté par son passé, alors qu’il rouvre le dojo Cobra Kai pour se racheter. Cependant, sa tentative d’enseigner le karaté à une nouvelle génération se complique lorsqu’une nouvelle rivalité surgit avec le réussi et équilibré Daniel, qui se lance également dans l’enseignement du karaté dans son propre dojo.