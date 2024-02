Le cosmonaute russe Oleg Kononenko est devenu l’homme ayant passé le plus de temps dans l’espace

Le 4 février 2024, lors de sa cinquième mission dans l’espace à bord de l’ISS, le cosmonaute russe Oleg Kononenko a battu le record de séjour dans l’espace pour un homme. Voici le nombre de jours totalisés par le cinquantenaire de la ROSCOMOS.

Oleg Kononenko lors d’une « promenade spatiale » à l’extérieur de l’ISS. Crédit : ESA/A.Gerst

Le cosmonaute russe Oleg Kononenko de la ROSCOMOS, l’Agence Spatiale Russe, a établi le nouveau record de l’homme ayant passé le plus de temps dans l’espace. À 8 h 30 min 08 s Temps Universel Coordonné (UTC) – 9 h 30 en Italie – le dimanche 4 février 2024, alors qu’il était à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS), il a battu le précédant record détenu par son collègue Gennady Padalka en 2015, qui était de 878 jours, 11 heures, 29 minutes et 48 secondes, selon l’agence de presse russe TASS.

Kononenko, qui aura 60 ans le 21 juin 1964, pourra bientôt se targuer d’un autre record significatif : celui de devenir le premier homme à dépasser les 1 000 jours passés « parmi les étoiles ». Sa mission actuelle, l’Expedition 70/71, commencée le 15 septembre de l’année dernière, a une durée prévue de légèrement plus d’un an : elle se terminera exactement le 24 septembre 2024, lorsqu’il quittera le laboratoire en orbite à bord d’une navette Soyouz. Cela indique qu’au retour sur Terre, il aura passé un total de 1 110 jours en orbite, soit un peu plus de trois ans.

Son record a été construit au cours d’une longue carrière commencée en 1996, lorsqu’il a été sélectionné comme cosmonaute de la ROSCOMOS. En 2006, il a été choisi comme membre de l’équipage de l’Expedition 17, qui a décollé vers la Station Spatiale Internationale (ISS) le 8 avril 2008 à bord du Soyouz TMA-12. Depuis lors, il est retourné dans l’espace à quatre reprises, y compris l’actuelle Expedition 70/71.

Marié et père de deux enfants, lors d’une interview avec TASS citée par Reuters, Kononenko a déclaré qu’il volait dans l’espace « pour faire ce qu’il aimait, pas pour établir des records ». « Je suis fier de tous mes succès, mais je suis encore plus fier du fait que le record de la durée totale du séjour humain dans l’espace est encore détenu par un cosmonaute russe », a ajouté le cosmonaute, soulignant qu’il ne réalise qu’une fois rentré chez lui les centaines de jours pendant lesquels ses enfants ont grandi sans leur père. Comme indiqué, le cosmonaute russe détient maintenant le record du temps cumulé passé dans l’espace, mais pas pour une seule mission. Ce record appartient à un autre Russe, Valeri Polyakov, qui a passé près de 438 jours (437 jours et 18 heures pour être précis) à bord de la station spaciale Mir.

Malgré l’entraînement difficile et la préparation nécessaire pour affronter le vol spatial, les missions de longue durée en microgravité ont néanmoins des effets significatifs sur la santé des astronautes. Une étude intitulée « Incomplete recovery of bone strength and trabecular microarchitecture at the distal tibia 1 year after return from long duration spaceflight » publiée dans Scientific Reports a par exemple démontré que lors de ces missions, des décennies de masse osseuse sont perdues, avec une diminution de la densité allant jusqu’à 2% par mois. Seulement la moitié des astronautes récupère un an après le retour sur Terre.