Un homme était toujours ivre : ce n’était pas à cause de la consommation d’alcool, mais à cause de quelque chose de vraiment étrange

Ce phénomène semble avoir surpris la communauté médicale

Il s’agit d’un cas incroyablement rare

Les bactéries jouent généralement un rôle clé dans le développement de la vie humaine. Non seulement elles sont problématiques en ce qui concerne la génération de maladies, mais elles vivent dans notre corps et nous aident à digérer les aliments de manière beaucoup plus efficace. De nos jours, elles ont des applications absolument surprenantes, comme la production d’électricité ou la création de béton capable de se réparer lui-même. Cependant, elles ont un côté beaucoup moins sympathique et peuvent causer de graves problèmes de santé.

En Chine, un homme a souffert d’une maladie étrange causée par une bactérie. Bien qu’il ne boive pas d’alcool, cette bactérie décomposait ce qu’il mangeait et le transformait en alcool, le laissant constamment ivre. Voyons ce qui s’est passé avec ce phénomène étrange et comment les médecins du pays ont finalement découvert l’un des cas les plus étranges auxquels ils ont dû faire face.

La bactérie et l’homme ivre

Un article publié dans la revue Cell Metabolism a permis d’approfondir un étrange cas connu sous le nom de syndrome d’auto-brasserie. Il s’agit d’un phénomène généralement causé par des intoxications fongiques dans lesquelles certaines personnes s’enivrent elles-mêmes grâce à la fermentation qui se produit dans leur estomac. Cela se produit généralement en raison de la présence de levures dans le tractus intestinal.

Cependant, un patient en Chine souffrait de ce problème, mais la cause n’était pas identifiée. Même avec des antifongiques, ceux-ci ne fonctionnaient pas, ce qui signifiait que la cause du syndrome d’auto-brasserie devait être autre. Les médecins ont commencé à enquêter et ont découvert une souche étrange de Klebsiella pneumoniae chez le patient, qui produisait de grandes quantités d’alcool. De plus, cela avait entraîné une stéatose hépatique et semble maintenant avoir permis une avancée significative dans la compréhension des maladies du foie non liées à l’alcool.

Ainsi, la K. pneumoniae pourrait être la principale cause de ce type de maladies, bien qu’elle ne soit pas encore connue. C’est pourquoi une recherche plus approfondie sur le sujet est en cours grâce à ce patient dont la maladie a dû être extrêmement gênante.

Pour résumer :