Carl Weathers, Apollo Creed dans ‘Rocky’, décède à l’âge de 76 ans

Aussi apparu dans Predator, The Mandalorian et bien d’autres

Carl Weathers dans Chicago Justice

Un autre des visages les plus reconnaissables de la franchise Rocky de Sylvester Stallone ainsi que du cinéma d’action des années 80 nous quitte, Carl Weathers. L’acteur, qui a joué le rôle d’Apollo Creed dans plusieurs films de boxe, est décédé le jeudi 1er janvier à l’âge de 76 ans. Il rejoint ainsi son partenaire et ami Burt Young, qui nous a malheureusement quittés en octobre dernier à l’âge de 83 ans.

Carl Weathers, né le 14 janvier 1948 à La Nouvelle-Orléans, en Louisiane, était un acteur américain dont la carrière a englobé diverses disciplines avant de s’imposer comme une figure importante de l’industrie du cinéma et de la télévision. Connu principalement pour son rôle emblématique d’Apollo Creed dans les quatre premiers films Rocky aux côtés de Stallone, Weathers a également laissé sa marque dans d’autres genres cinématographiques, y compris la comédie.

Sportif et acteur

En plus de sa participation à la série de films Rocky, Weathers a brillé dans le film de science-fiction Predator (1987) et a eu un rôle mémorable dans la comédie Happy Gilmore d’Adam Sandler. Sa polyvalence en tant qu’acteur s’est manifestée dans des projets tels que Toy Story 4, où il a prêté sa voix à Carl Combate, et dans la série The Mandalorian, où il a été nominé aux Emmy Awards pour son rôle de Greef Karga et a réalisé les épisodes 12 et 20 du spin-off de Star Wars.

Né dans une famille sportive, Weathers s’est d’abord distingué dans le football américain avant de se lancer dans le monde de la comédie, obtenant d’abord des rôles dans le mouvement Blaxploitation des années 70, avec la communauté afro-américaine comme figure centrale. Ainsi, on a pu le voir dans des films comme La ville en feu et Dangereuse poursuite, ainsi que dans des séries télévisées telles que All in the Family, Kung Fu, Cannon et la célèbre Starsky et Hutch.

Weathers a été marié à plusieurs reprises et laisse derrière lui deux enfants, Matthew et Jason, issus de son mariage avec Mary Ann Castle.