Comment prendre une capture d’écran sur Samsung Galaxy S24 (Ultra) [Toutes les solutions]

Les tout nouveaux appareils de la série Galaxy S24 de Samsung sont là ! Lorsque vous utilisez votre appareil Galaxy S24, la capture d’écran fera certainement partie de votre quotidien, surtout avec les nouvelles fonctionnalités Galaxy AI que vous essayerez et partagerez avec vos followers sur les réseaux sociaux.

Ici chez Netcost-security.fr, vous avez vu un certain nombre de guides qui vous montrent comment prendre des captures d’écran sur différents appareils. Eh bien, aujourd’hui, nous examinerons les différentes façons dont vous pouvez suivre pour prendre une capture d’écran sur le Galaxy S24. Avec autant d’options à choisir, vous pouvez simplement opter pour celle qui fonctionne le mieux pour vous. Alors, commençons.

Comment prendre une capture d’écran sur la série Galaxy S24

Étant donné que la gamme Galaxy S24 est un téléphone traditionnel, vous n’aurez pas à vous battre autant que avec les appareils pliables et basculants. Comme je l’ai déjà dit, il existe de nombreuses solutions, choisissez donc celle qui vous convient le mieux.

Bonne vieille combinaison de boutons

L’une des solutions les plus anciennes et les plus utilisées pour prendre des captures d’écran sur votre smartphone Android est d’utiliser la combinaison de deux boutons. Si vous passez d’un iPhone à la nouvelle gamme Galaxy S24, ces étapes sont pour vous.

Rendez-vous sur l’écran que vous souhaitez capturer dans la capture d’écran. Appuyez simplement sur les boutons Volume Bas et Marche/Arrêt simultanément. Une animation de capture d’écran se produira. Cela indiquera que la capture d’écran a été réalisée. Avec l’image capturée, vous verrez plusieurs outils supplémentaires que vous pouvez utiliser pour effectuer différentes actions.

Prendre des captures d’écran avec le geste Palm

Si la combinaison de boutons n’est pas quelque chose que vous aimez et que vous souhaitez une solution plus élégante pour prendre des captures d’écran, vous pouvez utiliser votre paume pour effectuer la tâche. Connue sous le nom de geste Palm, il vous suffit d’utiliser le bord de votre paume et de le balayer sur l’écran pour prendre une capture d’écran. Mais, avant de le faire, vous devrez activer cette fonctionnalité. Voici les étapes.

Ouvrez l’application Paramètres sur votre Galaxy S24. Faites défiler jusqu’à ce que vous trouviez l’option Fonctionnalités avancées. Appuyez dessus. Désormais, appuyez sur Mouvement et gestes. Ici, activez simplement le bouton bascule pour l’option Balayage avec la paume pour capturer.

Vous pouvez maintenant simplement balayer le bord de votre paume sur l’écran pour prendre une capture d’écran.

Demander à Bixby de prendre la capture d’écran

L’assistant intelligent de Samsung, Bixby, peut faire beaucoup de choses lorsque vous lui donnez des commandes vocales. Mais saviez-vous que vous pouvez également demander à Bixby de prendre des captures d’écran pour vous ? Eh bien, suivez ces étapes.

Maintenez le bouton d’alimentation situé sur le côté droit de l’appareil S24 enfoncé. Vous verrez le blob Bixby bleu en bas de votre écran. Tout ce que vous avez à faire est de prononcer la commande suivante : » Salut Bixby, prends une capture d’écran ». Bixby prendra immédiatement une capture d’écran de l’écran sur lequel vous avez d’abord invoqué Bixby.

N’était-ce pas simple et facile ? Prendre des captures d’écran avec votre voix est l’une des façons les plus faciles de capturer des captures d’écran sur votre Galaxy S24.

Demander à l’assistant Google de prendre une capture d’écran

Google dispose d’un assistant vocal auquel vous pouvez demander d’effectuer diverses actions en lui donnant des commandes vocales. Si vous préférez Google Assistant à Bixby, ce guide est pour vous. Saviez-vous que si vous avez Google Assistant installé sur votre S24, vous pouvez lui demander de prendre des captures d’écran ? Voici comment vous pouvez faire cela.

Depuis le coin inférieur gauche ou droit de votre écran, faites glisser vers l’intérieur. La fenêtre contextuelle de Google Assistant apparaîtra en bas de l’écran. Il vous suffit de dire » OK Google, prends une capture d’écran ». L’assistant Google prendra une capture d’écran de votre écran. Une petite notification apparaîtra également pour indiquer que la capture d’écran a été réalisée.

Si vous êtes un utilisateur d’iPhone qui vient de passer à la gamme S24, vous connaissez sans doute le bouton d’accessibilité flottant qui vous permet d’effectuer un ensemble de fonctions. Eh bien, vous pouvez utiliser la même fonctionnalité également sur votre appareil Galaxy S24. Voici comment vous pouvez l’activer et l’utiliser.

Ouvrez l’application Paramètres sur votre Galaxy S24. Faites défiler vers le bas et appuyez sur l’option Accessibilité. Appuyez maintenant sur Interaction et dextérité. Enfin, appuyez sur le bouton bascule pour l’option Menu d’assistance pour l’activer. Confirmez que vous voulez activer l’icône de menu d’assistance flottante. Sur votre écran, vous devriez voir une icône flottante. Appuyez dessus pour afficher une petite liste d’options. Vous verrez l’option Capture d’écran. Appuyez dessus pour prendre une capture d’écran de votre Galaxy S24.

Prendre une capture d’écran depuis le panneau d’accès rapide

Le panneau d’accès rapide sur les appareils Samsung est l’endroit où vous avez plusieurs raccourcis vers des fonctions que vous effectueriez régulièrement. Saviez-vous que vous pouvez prendre une capture d’écran depuis le panneau d’accès rapide ? Voici comment vous pouvez faire cela.

Tout d’abord, faites glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de votre écran. Faites-le pour accéder au panneau d’accès rapide complet. Appuyez sur l’icône Edit dans le coin supérieur droit, puis sur une autre option Edit sous Full. Vous verrez plusieurs icônes, appuyez simplement sur l’icône Prendre une capture d’écran et faites-la glisser vers le haut. Appuyez sur Done pour enregistrer les modifications. Désormais, chaque fois que vous souhaitez prendre une capture d’écran, faites simplement glisser le panneau d’accès rapide vers le bas et appuyez sur la tuile Take Screenshot.

Prendre une capture d’écran avec le S Pen (uniquement sur le Galaxy S24 Ultra)

Si vous possédez le meilleur appareil de la gamme S24, c’est-à-dire le S24 Ultra, vous pouvez utiliser le S Pen pour prendre des captures d’écran. Voici les étapes.

Accédez à l’écran sur lequel vous souhaitez prendre une capture d’écran. Désormais, sortez le S Pen de votre S24 Ultra. À l’aide du S Pen, appuyez sur la petite icône flottante au bord de votre écran. Une liste d’options apparaîtra. Appuyez sur l’option Capture d’écran et la capture d’écran sera réalisée. Vous pouvez choisir d’écrire quelque chose sur la capture d’écran ou, si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez appuyer sur l’icône de sauvegarde en bas. Votre capture d’écran est maintenant enregistrée sur votre appareil.

Désormais, lorsque vous prenez une capture d’écran normale, elle capture simplement ce qui est actif ou présent sur votre écran. Mais que faire si vous voulez prendre une capture d’écran étendue sans avoir à prendre plusieurs captures d’écran ? Vous pouvez désormais le faire en utilisant la solution de la capture d’écran longue ou de la capture d’écran déroulante.

Tout d’abord, prenez une capture d’écran en utilisant l’une des solutions ci-dessus (toutes fonctionneront sauf celle où vous demandez à l’assistant Google de capturer une capture d’écran). Lorsque vous capturez une capture d’écran, vous verrez une barre d’outils apparaître en bas de l’écran avec un aperçu de votre capture d’écran. Tapez simplement sur l’icône qui a deux flèches vers le bas. Elle n’apparaîtra pas si la page ne prend pas en charge la capture d’écran déroulante. Continuez à appuyer sur l’icône jusqu’à ce que la capture d’écran couvre la quantité de page requise que vous souhaitez capturer dans la capture d’écran.

Peu importe la solution que vous suivez pour prendre vos captures d’écran, elles seront toutes enregistrées dans l’album Captures d’écran qui peut être consulté via l’application de galerie préinstallée.

Pensées finales

Ceci conclut le guide complet sur la façon de prendre des captures d’écran sur votre appareil Galaxy S24. Si vous utilisez le Galaxy S24 ou le S24+, vous avez sept options au choix. Mais si vous utilisez le S24 Ultra, vous pouvez choisir parmi l’une des 8 solutions que nous avons répertoriées ci-dessus. Est-il nécessaire d’utiliser une application tierce sur votre S24 pour prendre des captures d’écran ? Non. Avec autant de solutions intégrées dans One UI, il n’est pas nécessaire de recourir à des applications tierces pour les captures d’écran. Commentez ci-dessous votre solution préférée pour prendre des captures d’écran sur votre Galaxy S24 ou tout autre appareil Galaxy que vous pourriez utiliser.