Tim Burton dirigera le remake du classique culte des années 50 « L’attaque de la femme de 50 pieds »

Il a également son scénariste

Tim Burton et l’affiche du film original

El ataque de la mujer de 50 pies était un film de science-fiction sorti en 1958 qui est devenu, au fil des ans, un classique culte. L’histoire suivait une femme riche, jouée par Allison Hayes, dont la rencontre rapprochée avec un extraterrestre la transforme en une géante de 50 pieds, soit un peu plus de 15 mètres. L’intrigue se compliquait encore davantage en raison de son mariage en crise, affecté par les actions de son mari infidèle.

Le film original, réalisé avec un budget modeste d’environ 88 000 dollars, s’est distingué à l’époque par son approche unique de la science-fiction et les effets spéciaux de l’époque. Malgré son budget limité, ce film a réussi à créer une expérience qui perdure jusqu’à nos jours et a laissé une empreinte dans la culture populaire, ce que Tim Burton espère reproduire avec un remake adapté aux temps modernes.

Mais Burton, qui en a assez qu’on lui demande une suite à L’Étrange Noël de Monsieur Jack et qui est également sur le point de sortir la suite de Beetlejuice, ce qui se produira le 6 septembre si rien ne change, ne sera pas seul dans cette réinvention du classique, car le scénario est pris en charge par Gillian Flynn, également scénariste de Gone Girl et nominée aux Emmy Awards pour Sharp Objects.

Tim Burton

Burton a commencé sa carrière dans l’animation en travaillant chez Disney en 1979 en tant qu’apprenti animateur. Son premier court-métrage, Vincent, est sorti en 1982, suivi de Frankenweenie en 1984. En 1985, Burton a réalisé son premier long-métrage, Pee-wee Big Adventure. Depuis lors, il a réalisé et produit de nombreux films, dont beaucoup ont été acclamés par la critique et le public.

Burton a été impliqué dans des films tels que Batman, Beetlejuice, Edward Scissorhands et Charlie et la chocolaterie. Corpse Bride (2005) et Frankenweenie (2012) ont été nominés aux Oscars du meilleur film d’animation. Il travaille souvent avec l’acteur Johnny Depp (Sleepy Hollow), le musicien Danny Elfman et son ancienne compagne Helena Bonham Carter (Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street, aux côtés de Depp).