Rarissime baleine franche nord-atlantique trouvée morte avec une corde enroulée autour de la queue

Au large de l’île de Martha’s Vineyard, aux États-Unis, la carcasse d’une jeune femelle de baleine franche nord-atlantique, une espèce en danger critique d’extinction, a été retrouvée. Le cétacé a une corde épaisse enroulée autour de sa queue. Il ne reste que 360 de ces baleines, poussées au bord du gouffre à cause de la chasse impitoyable. Aujourd’hui, elles continuent de mourir à cause des collisions avec les navires et des filets de pêche abandonnés.

Une jeune femelle de baleine franche nord-atlantique (Eubalaena glacialis), une espèce en voie d’extinction, a été retrouvée morte au large des côtes d’une île américaine. La carcasse a été découverte dimanche 28 janvier 2024 devant Martha’s Vineyard, une île du Massachusetts connue pour le tournage du célèbre film de Steven Spielberg « Les Dents de la Mer » et pour l’accident d’avion qui a coûté la vie à John Fitzgerald Kennedy Jr. et à sa femme. Les causes de la mort ne sont pas encore claires, mais une corde épaisse a été trouvée enroulée autour de la nageoire caudale du cétacé, pénétrant profondément dans sa chair. Étant donné que les engins de pêche fantômes – ceux qui sont abandonnés en mer, délibérément ou non – et les collisions avec les navires sont la principale cause de passage pour ces mammifères marins, il ne serait pas surprenant que cet exemplaire chanceux ait également été tué par négligence ou un acte criminel délibéré. De toute façon, la faute est toujours imputable à l’être humain.

La mort d’une baleine franche nord-atlantique est une nouvelle dramatique pour plusieurs raisons. Tout d’abord, cette espèce de cétacé mysticète – c’est-à-dire avec des fanons – est classée en danger critique d’extinction (code CR) sur la Liste Rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN), le principal organe mondial chargé de surveiller la biodiversité. Selon les estimations de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), il n’en reste que 360 individus dans le monde, dont moins de 70 sont des femelles en âge de reproduction et actives.

Le fait que la baleine morte soit précisément une jeune femelle a considérablement réduit le nombre de petits qui verront le jour dans les prochaines décennies, qui sont si précieux pour la récupération de ces merveilleux animaux. De plus, son passage confirme la poursuite de l’événement de mortalité inhabituel ou UME (Unusual Mortality Event) qui affecte l’espèce menacée depuis 2017. Selon les données de la NOAA, depuis cette année-là, 122 cas de passage (36 individus) ont été enregistrés ; blessures graves (35) ; et blessés ou malades de manière sublétale (51) chez ces spécimens. L’année la plus dramatique a été précisément 2017, avec 35 événements, tandis qu’entre 2021 et 2023, les chiffres se sont stabilisés autour d’une dizaine. Parmi les épisodes les plus tragiques, on peut mentionner la mort de neuf spécimens entre juin et août 2017 et de six autres entre juin et juillet 2019, presque tous tués par des filets de pêche ou des collisions avec des navires.

Étant donné que la baleine morte se trouve encore dans des eaux agitées, il n’a pas été possible de l’identifier pour savoir si elle est répertoriée dans les bases de données ou non. Les experts du National Marine Mammal Stranding Response Network sont en train d’organiser une nécropsie (autopsie) de la carcasse, au cours de laquelle les causes du passage deviendraient plus claires. Mais il n’est pas encore certain que cela puisse être réalisé. Entre-temps, des parties de la corde épaisse attachée autour de la nageoire caudale de la baleine ont été récupérées pour mener les enquêtes nécessaires ; il pourrait être possible de remonter à celui qui l’a abandonnée en mer, délibérément ou non.

Une chose est certaine, la mort de chaque spécimen de baleine franche nord-atlantique est une énorme perte pour l’espèce en grave danger et pour la biodiversité en général. Ces mammifères marins ont été littéralement décimés pendant l’ère de la chasse à la baleine en raison de leurs caractéristiques biologiques. Ils ont été appelés « franche » par les baleiniers car faciles à tuer et à récupérer, étant donné qu’ils nagent lentement et que leur corps riche en graisse flotte une fois tué (contrairement à celui des rorquals). Mais si les baleines franches australes (Eubalaena australis) et d’autres espèces de cétacés ont réussi à se rétablir suffisamment après le massacre perpétré par l’homme, grâce aux mesures de protection mises en place, les baleines franche nord-atlantiques continuent de rencontrer d’énormes difficultés. Et avec les nombreux passage qui se produisent dans l’océan Atlantique, les espoirs de sortir du gouffre de l’extinction sont de moins en moins nombreux. La mort de cette jeune femelle avec une corde autour de la queue est une nouvelle preuve que nous ne faisons pas assez pour les protéger.