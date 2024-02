Réjouis-toi petit sauterelle, ‘Kung Fu’ aura une adaptation cinématographique avec Donnie Yen comme protagoniste

David Leitch est mentionné comme réalisateur

Donnie Yen dans Ip Man 4

David Carradine serait fier de voir comment la série qui a « marqué toute une génération » est encore vivante près de « 50 ans après » la diffusion de son dernier épisode. Kung Fu a non seulement rendu le kung fu et d’autres disciplines orientales comme le karaté très en vogue à l’époque, mais nous a également donné l’une des « expressions les plus utilisées« , que ce soit par nous, mais aussi par nos parents et nos oncles. Vous savez, celle de « petit sauterelle ».

Donnie Yen, mondialement connu pour la saga de films Ip Man, incarnera le maître d’arts martiaux qui s’est enfui de Chine après l’assassinat de son maître. Nous avons également pu voir l’acteur asiatique dans John Wick: Chapitre 4, où il joue l’assassin aveugle, ou encore dans Rogue One: A Star Wars Story, où il incarne un artiste martial ayant des problèmes de vision, quelle coïncidence.

Des grands noms pour une grande franchise

Donnie Yen ne sera pas le seul nom connu dans un film qui, comme nous pouvons le lire sur Deadline, est déjà écrit par Stephen Chin (War Dogs, Al final del edén). Parmi ses producteurs, nous retrouvons également David Leitch, le réalisateur du premier John Wick ou de Deadpool 2, Bullet Train ou le prochain film à sortir, El especialista, qui pourrait encore décider de réaliser cette adaptation.

« Donnie Yen est à la fois un acteur incroyablement talentueux et une « légende des films d’action« , et c’est un privilège d’avoir un véritable maître des arts martiaux à la tête de ce film international », a déclaré Leitch. « Avec Donnie dans le rôle principal, il sera excitant de collaborer avec lui, nos partenaires créatifs et Universal pour « réimaginer cette histoire aimée » pour le grand écran ».

La série originale

Kung Fu, la série, raconte l’histoire de Kwai Chang Caine, un maître d’arts martiaux qui « fuit la Chine » après l’assassinat de son maître. Dans son voyage à travers le Far West américain, Caine utilise ses compétences en kung fu pour « aider les opprimés » et lutter contre l’injustice. Tout en cherchant son propre chemin spirituel, il doit échapper aux assassins envoyés pour le capturer. La série explore des thèmes de justice, de racisme et du voyage personnel de Caine vers l’illumination, le tout dans le contexte de séquences d’action palpitantes et d’aventures dans l’environnement unique de l’Ouest américain.