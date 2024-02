La tortue Filò, 25 ans, retrouve la capacité de marcher grâce à une prothèse imprimée en 3D

Le graphiste et experte en médecine légale brésilienne Cicero Moraes a créé une prothèse spectaculaire pour la tortue Filò, une femelle de 25 ans gravement handicapée en raison d’une pathologie et d’une chirurgie maladroite. Elle peut maintenant marcher à nouveau.

Crédit : Cícero Moraes

Une tortue de 25 ans appelée Filò a retrouvé la marche grâce à une prothèse spectaculaire imprimée en 3D, spécialement conçue et réalisée pour résoudre sa condition dramatique. L’histoire de ce reptile a été racontée à IFLScience par le vétérinaire brésilien Giuliano Setem, un expert en herpétologie qui a pris en charge cette malheureuse animal. La tortue, une femelle pesant 20 kilogrammes, avait initialement souffert de rétention d’œufs. Il s’agit d’une pathologie du système reproducteur potentiellement mortelle, assez courante chez les tortues élevées en captivité ; elle est souvent liée à une alimentation inappropriée – par exemple, en ne fournissant pas les bonnes doses de calcium – mais peut également survenir lorsque l’animal n’est pas offert un endroit approprié pour pondre. Les œufs, en raison de cette maladie, restent bloqués dans le système reproducteur de la femelle et peuvent se rompre, déclenchant de graves infections bactériennes.

En fonction de la gravité de la condition et en l’absence d’obstruction des voies génitales, les vétérinaires peuvent intervenir avec des thérapies à base d’ocytocine et de calcium et, si elles ne sont pas efficaces, par le biais d’une délicate intervention chirurgicale pour enlever les œufs et l’appareil reproducteur. C’est exactement ce qui est arrivé à la pauvre Filò, un spécimen de tortue à pattes rouges (Chelonoidis carbonarius) ou jabuti, comme ces animaux sont appelés dans leurs lieux d’origine en Amérique du Sud. Malheureusement pour elle, l’intervention n’a pas été réalisée par un vétérinaire spécialisé en reptiles, avec des conséquences désastreuses sur sa santé. Le plastron, c’est-à-dire la partie plate et ventrale de la carapace des tortues, a subi une nécrose, s’est cassé et a exposé les tissus sous-jacents à l’environnement extérieur. De plus, ses membres postérieurs ont été paralysés, il n’est pas clair si cela est dû à un problème avec les nerfs périphériques lié à la rétention d’œufs ou à une erreur de manipulation du vétérinaire qui a réalisé l’intervention initiale.

Il est certain que Filò est arrivée entre les mains du Dr Setem dans un état très précaire, car elle avait des difficultés à se nourrir et à se déplacer, en plus d’être constamment exposée au risque d’infections mortelles. Pour résoudre la situation, en plus de mettre en place toutes les thérapies nécessaires, le vétérinaire s’est tourné vers le graphiste et expert en médecine légale Cicero Moraes, qui avait déjà réalisé auparavant la première prothèse sur mesure pour une tortue blessée. Moraes a scanné l’anatomie du reptile en détail grâce à la tomodensitométrie, ce qui lui a permis d’obtenir un modèle tridimensionnel parfait de Filò. À partir de cet objet virtuel, il a pu concevoir une prothèse sur mesure capable de protéger parfaitement la plaie exposée et de restaurer le plastron de l’animal, lui permettant en même temps de marcher grâce aux quatre roues fournies.

La prothèse a été imprimée en 3D et installée sur Filò, qui depuis lors peut marcher sans souffrir. Rappelons que l’espèce à laquelle appartient la tortue est classée comme vulnérable (code VU) sur la Liste Rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), ce qui indique qu’elle présente des problèmes de conservation significatifs. Cicero Moraes, qui a partagé sur YouTube la vidéo de son travail magnifique, a récemment reconstruit en trois dimensions et en détail l’effrayant et historique accident impliquant l’ouvrier Phineas P. Gage, qui a été transpercé à la tête par une barre de métal alors qu’il travaillait sur une voie ferrée.