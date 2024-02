Qu’est-ce que la donation à cœur arrêté et pourquoi est-elle si importante pour les transplantations d’organes

Au record de 4 462 transplantations réalisées en Italie en 2023, la hausse significative des dons après arrêt cardiaque ou DCD a contribué de manière significative. Voici en quoi cela consiste, qui sont les personnes qui font des dons de cette manière et quelles sont les différences avec le don classique.

En 2023, les transplantations d’organes en Italie ont atteint un nouveau record, à savoir 4 462, selon un récent communiqué présenté par le ministère de la Santé. Cela indique qu’en comparaison avec 2022, 586 interventions supplémentaires ont été enregistrées, atteignant une augmentation vertueuse de 15 % et permettant pour la première fois de dépasser le seuil des 4 000 dons. La hausse significative de ces données a été due à l’augmentation des dons après arrêt cardiaque, également connus sous le nom de DCD (donation after cardiac death).

Qu’est-ce que la donation après arrêt cardiaque ?

Comme expliqué par l’Institut supérieur de la santé (ISS), la donation après arrêt cardiaque est une procédure particulière de transplantation d’organe introduite il y a seulement quelques années en Italie, dans laquelle la constatation du passage du donneur est liée à des critères cardio-circulatoires et non cérébraux (mort encéphalique). En termes très simples, si l’électrocardiogramme ne montre aucun signe d’activité cardiaque pendant 20 minutes, le passage est déclaré et les chirurgiens peuvent procéder au prélèvement des organes à transplanter sur le receveur.

Le facteur temporel est un élément particulièrement significatif de la législation italienne, qui est résolument plus « garantiste » pour le donneur. En Espagne et au Royaume-Unis, par exemple, la constatation d’un arrêt cardio-circulatoire – une crise cardiaque – avant de procéder au prélèvement ne prend que « seulement » 5 minutes, tandis qu’aux États-Unis, la fenêtre temporelle va de 2 à 5 minutes. Dans d’autres pays, cela varie de 5 à 10 minutes. En Italie, le délai de 20 minutes pour confirmer le passage cardio-circulatoire d’une personne a été établi par un décret ministériel publié en avril 2008. Il convient de souligner qu’il n’y a « aucune différence entre le don en cas de mort encéphalique et celui après arrêt cardiaque » sur le plan législatif, comme l’indique l’ISS.

Les risques de la donation après arrêt cardiaque

Des différences substantielles existent sur le plan organisationnel et logistique par communiqué à la procédure traditionnelle de transplantation, susceptibles de compromettre la qualité des organes à donner. Dans le cas de la donation après arrêt cardiaque, le donneur est en arrêt cardio-circulatoire et, comme on le sait bien, plus de temps passe sans circulation sanguine, plus les lésions ischémiques des tissus peuvent être importantes. Cependant, le délai généreux fixé à 20 minutes en Italie ne pose pas de problèmes particuliers, étant donné qu’en plus des reins, des poumons et du foie, il est même possible de transplanter avec succès le cœur lui-même.

Comme indiqué par le ministère de la Santé, 13 prélèvements et transplantations cardiaques ont été effectués dans six centres nationaux dans le contexte de la donation après arrêt cardiaque, avec celui de Padoue en première ligne. Dans certains cas, les organes cardiaques peuvent même être soumis à plus de 40 minutes d’ischémie chaude, explique le ministère, soulignant qu’il s’agit d’un record mondial entièrement italien obtenu grâce aux techniques très avancées de perfusion et de reconditionnement développées par des spécialistes. L’Université de Californie à Davis met en évidence dans un article que « les organes récupérés chez un donneur après la mort cardiaque présentent une certaine privation d’oxygène pendant la période suivant l’arrêt du battement cardiaque, ce qui pourrait rendre les reins de ce type de donneurs ‘lents à démarrer' ».

Qui sont les donateurs après arrêt cardiaque ?

Ce type de don peut concerner des personnes atteintes d’une crise cardiaque « soudaine et inattendue » qui ne répondent pas aux procédures de réanimation, et cela peut se produire à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des hôpitaux. Dans la plupart des cas, cependant, la donation après arrêt cardiaque concerne des personnes hospitalisées dans les unités de soins intensifs, atteintes de graves lésions cérébrales irréversibles qui entraînent un arrêt cardio-circulatoire. L’augmentation de ce type de don est considérée positivement et les données en Italie sont encourageantes : on est passé de 100 transplantations DCD en 2018 à 221 en 2022, jusqu’à 438 en 2023, ce qui a contribué au record général constaté par le Réseau de transplantation italien. Il est clair que la donation après arrêt cardiaque ne doit pas avoir d’incidence négative sur le nombre de donneurs en état de mort encéphalique (le type classique) et en particulier ne doit pas « modifier l’approche et la qualité des soins aux personnes en réanimation », comme le précise l’ISS.