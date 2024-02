La saison 2 du jeu du calamar se montre en vidéo

Et dans ses premières images officielles

Seung Gi-hun incrédule devant ce qu’il voit

Il n’y a rien de tel que de commencer le mois en voyant les premières images et la première vidéo d’une des séries qui a fait le plus parler d’elle en 2021 ; bien sûr, cela ne nous a pas non plus dérangés de finir janvier en sachant que la saison 2 de Squid Game allait arriver cette année, en même temps que de nombreux autres titres préparés par un Netflix qui semble chercher à se distancer encore plus de ses concurrentes et à se racheter auprès de ceux qui ont quitté sa plateforme, que ce soit en raison de ses augmentations constantes de prix ou de la qualité discutable de bon nombre de ses séries et films (à moins qu’elle ne les annule dès le départ).

Quoi qu’il en soit, la saison 2 de Squid Game ne décevra certainement personne, ni nous en tant que spectateurs, ni Siren Pictures en tant que société de production, ni Netflix en tant que distributeur. Nous ne pouvons pas le savoir avec certitude, mais rien qu’en voyant ses premières images, où nous pouvons déjà jeter un coup d’œil à plusieurs de ses protagonistes, ainsi qu’aux quelques secondes de vidéo que nous avons déjà pu voir avec un Lee Jung-jae qui reprend là où il s’était arrêté à la fin de la première saison, nous pouvons nous attendre au meilleur.

Tout d’abord, jetons un coup d’œil à ses premières images, qui sont, comme la saison originale, colorées et saturées.

🟢 FEUX VERTS pour les premières images de la deuxième saison de #ElJuegoDelCalamar pic.twitter.com/A97C3yeOaR — Netflix España (@NetflixES) 1er février 2024

Et maintenant, regardons les quelques secondes de vidéo avec lesquelles Netflix nous a régalés pour ce retour d’une de ses séries les plus primées et attendues.

Synopsis de Squid Game

Des centaines de personnes ayant des problèmes d’argent acceptent une invitation très étrange pour participer à des jeux pour enfants. À l’intérieur, les attend un prix tentant et des défis mortels. Alors que les participants se plongent dans ces jeux en apparence inoffensifs mais qui ne tarderont pas à prendre un tournant sombre, la série explore la cupidité, l’espoir et les extrêmes auxquels les personnes sont prêts à aller.

