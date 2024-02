Voir Vince Vaughn dans ‘Serial Noceurs’ a changé à jamais la façon d’agir de Bradley Cooper

L’importance de ne pas avoir peur de l’échec

Bradley Cooper et Rachel McAdams dans Wedding Crashers

Vince Vaughn est un grand gars, et nous ne le disons pas seulement à cause de sa taille de 1,96 mètre, mais aussi de sa façon de se comporter devant la caméra, quelque chose qui peut nous plaire (ou non), mais qui pour certains collègues de profession a même entraîné un changement de 180° dans la façon d’aborder un métier qu’ils pensaient déjà maîtriser.

Bradley Cooper, qui a travaillé avec Vaughn dans le film Wedding Crashers en 2005, est l’un de ces collègues, et il n’a que de bons mots pour le protagoniste du film (avec Owen Wilson, bien sûr).

C’était lors d’une discussion avec plusieurs de ses collègues pour le SAG-AFTRA (le duo formé par le Screen Actors Guild -SAG- et la American Federation of Television and Radio Artists -AFTRA-), que le réalisateur et interprète de The Master, nominé pour un prix du Screen Actors Guild tout comme Colman Domingo, Cillian Murphy, Paul Giamatti ou Jeffrey Wright, a discuté de ces questions et d’autres.

Une manière de jouer qui l’a changé à jamais

« Jusqu’à ce moment-là, j’essayais toujours de bien faire devant la caméra. Être présent et bien faire les choses », a déclaré Cooper en parlant de son processus d’interprétation jusqu’à présent. « Je vois Vince Vaughn détruire une scène, simplement la ruiner, et ensuite il veut une autre prise. C’était la scène où sa grand-mère lui tire dessus, sort son pistolet et il s’enfuit. Et il dit : ‘Je veux en refaire une’. Devant tout le monde… cette énorme équipe et les lumières et c’est si angoissant… c’était sa volonté d’échouer« .

« En regardant Vince Vaughn… ce grand dur, le plus drôle, le plus rapide… j’étais émerveillé par cet être humain, par cet homme qui échouait, qui était prêt à tout essayer », a continué Cooper. « À un moment donné, il était distrait et il a accroché quelque chose et il était comme avec une chanson… J’ai adoré le voir, mais c’était clair que ça ne fonctionnait pas. Mais ça n’avait même pas d’importance. Nous regardions tous cet artiste explorer avec un abandon total. C’était comme un éclair dans ma tête qui disait : ‘C’est ça !’. Cette liberté d’être absolument prêt à échouer‘. Ça m’a changé à jamais. C’était le moment ».