Idris Elba revient pour une deuxième saison de ‘Kidnapping dans l’air’

Malgré son envie de se plonger dans un scénario différent

Idris Elba as Sam Nelson

Il s’est engagé à devenir DJ mais, heureusement pour les spectateurs, Idris Elba n’a pas abandonné la comédie. En réalité, depuis le 28 juin 2023, nous pouvons le voir dans une série de suspense et d’action exclusive d’Apple TV+ intitulée « Secuestro en el aire » ou « Hijack » dans sa version originale, qui compte sept épisodes, bien que nous sachions déjà qu’il y en aura plus.

« Secuestro en el aire » a officiellement été renouvelée pour une deuxième saison, ce qui signifie que nous verrons plus du négociateur Sam Nelson, et la réponse du public à la première saison a été « écrasante », comme l’a déclaré Elba lui-même lors de l’annonce de cette deuxième saison. Idris sera également de retour en tant que producteur exécutif de la série, et bien que les détails de son nouveau scénario n’aient pas été révélés, l’acteur de « Luther » envisage quelque chose de différent pour son personnage.

« Je suis ouvert à ce que ce personnage revienne. Je pense que si les personnes ont aimé le personnage, alors je suis partant », a déclaré Elba. « Mais c’est un peu comme : il n’est pas policier, quelle serait la manière acceptable pour Sam Nelson de revenir ? Et, pour être honnête, je ne suis pas sûr. J’aimerais ça, mais je ne veux pas le placer au milieu d’un autre kidnapping ».

Synopsis et où regarder « Secuestro en el aire »

Lorsque le vol KA29 est détourné pendant son trajet de sept heures de Dubaï à Londres, Sam Nelson, négociateur d’entreprise accompli, tente d’utiliser son expertise professionnelle pour sauver tous les passagers. Mais sa stratégie à haut risque pourrait être sa ruine.

Raconté presque en temps réel, sept heures, sept épisodes, « Secuestro en el aire » ne tarde pas à se compliquer et à nous montrer les cartes cachées sous la table, augmentant le niveau de tension et de suspense à chaque épisode.

Étant une série soutenue par le label « Apple Originals », elle est disponible uniquement sur la plateforme « Apple TV+ ».

Voir sur Apple TV+