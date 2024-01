Si tu as vu Suits ou The Good Wife cette nouvelle série d’avocats pourrait t’intéresser.

Procès, recours collectif, pro bono, outrage, objection ! (Non, je crois que c’est d’un jeu vidéo), preuve circonstancielle… Tous des termes juridiques que nous avons appris en regardant des séries sur les avocats, que ce soit Ally McBeal, New York, police judiciaire, Better Call Saul, Suits ou The Good Wife, qui a même eu son spin-off intitulé The Good Fight avec Christine Baranski reprenant son rôle d’avocate Diane Lockhart.

Maintenant, huit ans plus tard, The Good Wife revient avec une série dérivée centrée sur Elsbeth Tascioni, l’avocate astucieuse mais peu conventionnelle que nous avons pu voir dans les deux séries et dont nous avons adoré la performance de Carrie Preston, lauréate d’un Emmy Award. Elle sera accompagnée cette fois-ci par Wendell Pierce (The Wire, Jack Ryan, Suits) dans le rôle du capitaine de police C.W. Wagner, et par Carra Patterson (Socios y sabuesos) dans le rôle de l’officier de police Kaya Blanke.

La série, intitulée Elsbeth, sera diffusée le 25 mars sur Movistar Plus+. Un nouvel épisode sera diffusé chaque lundi jusqu’à ce que les dix épisodes soient diffusés.

Après sa carrière juridique réussie à Chicago, Elsbeth Tascioni, une avocate astucieuse mais peu conventionnelle, utilisera son point de vue unique pour faire des observations uniques et mettre en échec des criminels brillants avec la police de New York. Elle endossera ainsi un nouveau rôle d’enquêtrice qui la mettra en concurrence avec le charismatique et vénéré capitaine C.W. Wagner. Elle travaillera aux côtés de Kaya Blanke, une officière de police stoïque qui développera rapidement une appréciation des méthodes perspicaces et inhabituelles de l’avocate.

The Good Wife et où la regarder

Après un scandale qui envoie son mari en prison, une femme réintègre son travail d’avocate et doit trouver comment se réinventer au milieu des épreuves et des adversités.

Vous pouvez regarder The Good Wife sur SkyShowtime et Movistar Plus+.

The Good Fight et où la regarder

Un an après la fin de sa prédécesseure, Diane (Christine Baranski) a réussi à maintenir son nom dans l’un des cabinets d’avocats les plus prestigieux de Chicago, mais elle décide de prendre sa retraite. Sa vie bascule lorsqu’un scandale de corruption lié à son ami gestionnaire d’investissements la laisse sans fonds de pension et sans emploi.

Des mêmes créateurs de The Good Wife, Robert et Michelle King, la série fait de nombreux clins d’œil à sa série mère et retrouve certains des visages qui ont fréquenté les couloirs du cabinet le plus animé de Chicago. Ancrée dans l’actualité de 2020 dès le début avec la nomination de Donald Trump en tant que président, The Good Fight est incisive, ingénieuse et incomparable. Tout comme son protagoniste, l’avocate au rire inimitable, Diane Lockhart.

The Good Fight est disponible sur SkyShowtime (seulement 4 saisons sur 6), Movistar Plus+ et Prime Video.

