30 ans plus tard, nous aurons un documentaire sur la ‘Macarena’ !

Tout un hymne

Los del Río

Il s’est écoulé trente ans depuis le lancement de la Macarena et le monde entier, y compris des personnalités éminentes comme Hillary Clinton ces derniers jours, continue d’être contaminé par son rythme inconfondable. Quel est le mystère derrière cette chanson qui fait encore danser les personnes dès qu’elle commence à jouer? Quel est le secret de son succès durable?

La série documentaire en deux épisodes, simplement intitulée Macarena et réalisée par Alejandro Marzoa (La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, la série disponible sur Movistar Plus+, à ne pas confondre avec le film de Sean Connery), plonge dans la naissance, l’ascension glorieuse et les histoires derrière ce phénomène qui transcende la musique pour devenir un véritable hymne mondial, quoi qu’il en soit pour ceux d’entre nous qui avons déjà atteint notre limite d’écoute pour une même chanson. Nous pourrons la voir à partir du 18 mars sur la plateforme de vidéo à la demande de Movistar.

Eeeeeeeeeh, Macarena

Les chiffres soutiennent l’ampleur de l’impact de la Macarena : considérée comme la chanson numéro 1 de tous les temps par la chaîne musicale VH1, leader de la musique latine dans le magazine américain Billboard, la seule chanson espagnole à avoir été jouée pendant une pause de la Super Bowl, devenue un hymne électoral dans la campagne de Bill Clinton, et avec plus de 5 000 versions enregistrées dans pratiquement tous les coins de la planète. Elle a même résonné dans des endroits aussi emblématiques que le Yankee Stadium, les Jeux Olympiques d’Atlanta et le Vatican. Étonnamment, un groupe de chercheurs de l’Hôpital Clínic de Barcelone a affirmé que le rythme de la chanson améliore les compressions lors de la réanimation cardio-pulmonaire.

Cependant, derrière chaque succès, il y a toujours des ombres et dans le cas de la Macarena, il y a aussi des rumeurs, des légendes, des manipulations et des mensonges. La série documentaire, avec Los del Río, Antonio Romero et Rafael Ruiz comme guides, ainsi que la participation de musiciens, chanteurs, producteurs, journalistes et chorégraphes du monde entier, dévoile l’histoire de ce phénomène contagieux et explore les secrets de la création d’un succès musical, révélant les rouages de la chanson espagnole la plus populaire au monde.