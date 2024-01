Avatar: Reckoning, le MMO pour mobiles de la franchise, a été annulé

Avatar: Reckoning a été annoncé en 2022 et, après plusieurs années de développement, il a maintenant été définitivement annulé

Avatar: Reckoning a été annulé

Certains d’entre vous ne l’avaient probablement même pas pris en compte, mais un jeu mobile Avatar, la franchise populaire de films de science-fiction créée par James Cameron, était en préparation. Celui-ci a été annoncé en 2022 et de nombreux fans et joueurs l’attendaient avec impatience. Cependant, il semble que cette sortie tant attendue ne se produira jamais, car le projet Avatar: Reckoning semble avoir été définitivement annulé par le développeur, Archosaur.

En réalité, d’après ce qui avait été dit sur le jeu, ce dernier ne s’annonçait pas mal du tout, mais la société a finalement décidé d’annuler Avatar: Reckoning « en raison d’un ajustement stratégique des produits et des opérations de l’entreprise, après une considération minutieuse », c’est la raison qu’ils ont donnée dans un communiqué officiel.

Avatar: Reckoning ne sortira pas sur mobile après avoir été annulé

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le jeu a été annoncé en 2022 et devait initialement être lancé avec l’éditeur Level Infinite, propriété de Tencent, mais le développeur et l’éditeur ont rompu leur accord de publication. Après ce mouvement, le studio, qui a ensuite publié son propre jeu, a commencé à offrir des remboursements aux joueurs qui avaient participé à la bêta fermée exclusive aux Philippines. Cependant, il semble qu’ils avaient prévu de lancer le jeu Avatar pour mobiles au cours de la première moitié de cette année, ce qui n’arrivera plus.

Ce Avatar: Reckoning devait être un MMO de tir à la troisième personne exclusif aux mobiles et les joueurs qui avaient eu l’occasion de le tester étaient en grande majorité d’accord pour dire que le jeu avait des graphismes de très bonne qualité et qu’un excellent travail avait été réalisé dans la recréation de Pandora et dans les conflits entre les deux factions de la saga. Quoi qu’il en soit, il semble que nous ne verrons plus le résultat final de cette proposition intéressante.

On pourrait spéculer sur le fait que la société traverse une période difficile, mais il semble qu’ils aient pris la décision d’annuler Avatar: Reckoning alors qu’ils se portent bien. En réalité, le jeu qui semble être le plus populaire du studio, Dragon Raja, aurait déjà accumulé près de 17 millions de téléchargements en dehors de la Chine, ce qui est un indicateur clair que la société se porte bien.