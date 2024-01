Suits vole un nouveau record à The Office aux États-Unis

Nul ne peut rivaliser avec un bon cabinet d’avocats

Suits vs The Office

Après avoir annoncé en octobre de l’année dernière que Suits était devenue la série la plus regardée en streaming pour la douzième semaine consécutive, battant ainsi un record historique détenu précédemment par le drame Ozark, il était clair que 2023 allait réserver d’autres bonnes surprises au cabinet d’avocats et cela s’est avéré être le cas. La seule chose que nous n’aimons pas, c’est qu’elle ait surpassé The Office, mais Michael Scott a toujours une place spéciale dans nos cœurs.

Et bien que cela ne concerne qu’ les États-Unis et bien que Nielsen (leader mondial des mesures d’audience) ne signale que les minutes de visionnage de contenu en streaming depuis 2020, le record détenu actuellement par Suits mérite d’être mentionné. Il s’agit du nombre de minutes visionnées en une seule année, et bien que ce soit de peu, Ross et Harvey ont fait mieux que Michael et Dwight (et compagnie).

Une série qui a fini sa diffusion en 2013, The Office, et une autre qui a pris fin en 2019, Suits, se sont disputé farouchement le territoire américain pour voir laquelle des deux garderait les spectateurs le plus longtemps devant leur écran, et avec 57,7 milliards de minutes, c’est celle avec Patrick J. Adams qui remporte le titre de victorieuse et qui est « prête à remettre son costume ». En 2020, soit l’année où les mesures ont commencé, The Office a atteint un chiffre de 57,1 milliards de minutes, confirmant ainsi que, 7 ans après sa diffusion, elle était encore aussi fraîche que le premier jour.

Mais, en plus d’être plus récente, Suits a bénéficié d’un avantage dont la série créée par Greg Daniels est dépourvue, à savoir plus d’heures totales pour raconter son histoire. 83 contre 73 ; bien sûr, il est plus facile et convivial de regarder un épisode de 20 minutes d’une sitcom que de regarder un épisode de plus de 50 minutes comme ceux des avocats.

Où pouvons-nous regarder Suits

Suits est une série télévisée américaine qui raconte l’histoire de Mike Ross, un jeune talentueux avec une mémoire photographique qui a un talent inné pour le droit, mais qui a abandonné l’université. Sa vie prend un tournant inattendu lorsqu’il rencontre Harvey Specter, l’un des avocats les plus brillants et les plus réussis de New York. Malgré l’ absence de qualifications légales formelles, Harvey décide d’embaucher Mike comme son associé au sein du prestigieux cabinet d’avocats Pearson Specter.

Nous pouvons le regarder exclusivement sur Netflix.

Où pouvons-nous regarder The Office

The Office est une série comique américaine présentée sous forme de faux documentaire et se déroulant dans la succursale de Scranton, en Pennsylvanie, de l’entreprise fictive Dunder Mifflin Paper Company. La série suit la vie quotidienne et les interactions des employés du bureau, dirigés par le directeur régional particulier et souvent inapproprié Michael Scott, joué par Steve Carell. À travers des interviews en caméra et des situations comiques, la série capture la dynamique de travail, les relations interpersonnelles et les moments humoristiques qui surgissent dans la routine quotidienne du bureau.

The Office peut être visionné sur de nombreuses plateformes de streaming comme Movistar Plus+, Netflix, Prime Video ou SkyShowtime.