Samsung Galaxy F04 rejoint le club Android 14

Samsung réalise des prouesses avec les mises à jour logicielles, la société a déjà lancé sa nouvelle surcouche personnalisée – One UI 6.0 basée sur Android 14 sur presque tous les smartphones éligibles. Alors que quelques appareils étaient en attente de la mise à jour, y compris le Galaxy F04, ce n’est plus le cas. Aujourd’hui, l’entreprise a commencé à déployer la mise à jour Android 14 sur son smartphone d’entrée de gamme de la série F.

Plus tôt dans la journée, le géant technologique sud-coréen a lancé la mise à niveau logicielle pour le Galaxy M04 et maintenant c’est le moment pour le modèle de la série F. Samsung déploie la nouvelle mise à jour avec la version du micrologiciel E045FXXU6DXA2. Au moment de la rédaction de cet article, la mise à jour est en phase de déploiement, avec un déploiement plus large prévu dans un délai raisonnable.

Avant de passer à la liste des modifications et des fonctionnalités, je tiens juste à mentionner que la mise à jour Android 14 (One UI 6.0) pour le Galaxy F04 est la deuxième mise à niveau majeure pour ce smartphone d’entrée de gamme. Il a été sorti avec le système d’exploitation Android 12 et a reçu la mise à jour Android 13 l’année dernière.

Étant donné qu’il s’agit d’une mise à jour majeure, elle nécessite beaucoup d’espace et de données, donc assurez-vous d’avoir suffisamment de stockage sur votre appareil.

La mise à jour Android 14 du Galaxy F04 comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités, dont une nouvelle présentation des paramètres rapides, plus de contrôles de personnalisation sur l’écran de verrouillage, une nouvelle police One UI Sans, de nouveaux emojis, un nouveau lecteur multimédia, des paramètres de batterie séparés et bien d’autres encore. En plus de cela, vous pouvez également vous attendre à un nouveau patch de sécurité.

Si vous possédez le Galaxy F04, vous avez peut-être déjà reçu la notification de mise à jour over-the-air sur votre appareil une fois que la mise à jour est disponible pour vous. Vous pouvez toujours vérifier manuellement les nouvelles mises à jour en allant dans Paramètres > À propos de l’appareil > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Une fois que vous recevez la mise à jour, assurez-vous de sauvegarder vos données et de charger votre appareil à au moins 50% avant d’installer la mise à jour.