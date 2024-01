Nicole Kidman a rencontré des problèmes de taille au début de sa carrière

« Comment est le temps là-haut? »

Nicole Kidman

Mesurer 1 mètre 80 centimètres n’est pas du tout quelque chose de mauvais, sauf peut-être si vous êtes un jockey professionnel ou Nicole Kidman au début de sa carrière, une anecdote qu’elle n’a pas hésité à partager et qui est maintenant amusante mais qui l’a souvent empêchée de participer à des auditions pour lesquelles la taille n’aurait pas dû être un problème.

« On me disait, ‘Tu ne réussiras pas dans ta carrière. Tu es trop grande‘ », ainsi répondait Nicole Kidman lors d’une interview accordée à Radio Times lorsqu’elle a été interrogée sur des problèmes liés à sa taille de 180 centimètres. « Les personnes me demandaient, ‘Comment est le temps là-haut?’ Maintenant, j’entends, ‘Tu es beaucoup plus grande que ce que je pensais’, ou des hommes se demandant à quelle hauteur mes talons doivent être. Chaque fois que je vais sur le tapis rouge, on m’envoie des chaussures qui sont toujours trop grandes. Je suis là, ‘Ont-ils des talons kitten ? Je vais être la personne la plus grande, une girafe !' ».

Toujours été grande, trop grande

En se souvenant d’une audition ratée pour la comédie musicale Annie lorsqu’elle était enfant, Kidman a commenté aux responsables de la comédie musicale qu’elle mesurait 162 centimètres, 5 centimètres de plus que la limite requise pour le rôle, mais elle a réussi à les persuader de la laisser passer l’audition, non sans avoir supplié. « Je n’ai pas eu le rôle », a-t-elle dit. « Je n’ai même pas reçu d’appel en retour, mais au moins j’ai pu chanter quatre lignes avec un chœur ».

En réalité, comme l’a également rappelé l’actrice de grands films et séries tels que Eyes Wide Shut, Big Little Lies, Bewitched ou le récent Aquaman and the Lost Kingdom, un film qui pourrait même finir par être rentable au box-office, elle a parfois dû mentir en disant qu’elle mesurait 1,79 mètres, car de nombreuses auditions pour les femmes fixaient la limite à 1,80, ce qu’elle mesure exactement.

Le 26 janvier, elle fera ses débuts dans Prime Video Expatriadas, une série pour Prime Video centrée sur trois femmes américaines, Margaret (Nicole Kidman), Hilary (Sarayu Blue) et Mercy (Ji-young Yoo), dont les vies se croisent après une tragédie familiale soudaine. La série remet en question les privilèges et explore ce qui se passe lorsque la ligne entre la victimisation et la culpabilité est floue.