À travers les yeux, on peut comprendre si une personne est déprimée : ils sont le véritable miroir de l’âme.

Une équipe de recherche internationale a démontré qu’en observant les yeux, il est possible de déterminer la dépression d’une personne en mesurant la dilatation de la pupille. Voici ce qui a été découvert.

Les yeux sont considérés comme le « miroir de l’âme » car en croisant le regard d’une personne, il est possible de percevoir son humeur, qu’elle soit par exemple heureuse ou triste. Mais un détail de nos yeux, à savoir la dilatation des pupilles, pourrait même devenir un critère clinique pour diagnostiquer la dépression, allant bien au-delà de la simple perception de l’état d’esprit. Les scientifiques ont en effet découvert que la dilatation pupillaire est étroitement liée à notre capacité de ressentir du plaisir devant une récompense potentielle. Étant donné que l’une des symptômes les plus courants du trouble dépressif est l’apathie, une condition dans laquelle on perd intérêt, enthousiasme, émotion et passion, mesurer l’ouverture des pupilles pourrait devenir un outil – en plus des évaluations comportementales habituelles – pour déterminer la profondeur de la dépression. D’autant plus qu’une corrélation a été découverte entre la vitesse à laquelle les pupilles se dilatent et la gravité du trouble dépressif, notamment chez les personnes souffrant d’anhédonie, qui ne parviennent pas à ressentir de la joie et des émotions.

Un groupe de recherche international dirigé par des scientifiques allemands de l’Institut Max Planck de psychiatrie de Munich, en collaboration étroite avec des collègues du Département des sciences cognitives de l’Université de Californie (États-Unis), a démontré que la dilatation pupillaire peut être un outil potentiel pour diagnostiquer plus en profondeur la dépression. Les chercheurs, coordonnés par les professeurs Andy Brendler et Victor I. Spoormaker du Département de recherche translationnelle en psychiatrie de l’université allemande, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené une expérience spécifique avec 70 participants, 40 patients non traités avec un diagnostic de dépression et 30 sujets sains du groupe témoin.

Les deux groupes ont été soumis à un test d’anticipation de récompense devant un écran. En termes simples, lorsque nous sommes sur le point de recevoir une récompense et que nous la regardons avec nos yeux, les circuits de récompense du cerveau s’activent et les pupilles se dilatent à l’avance, en environ 6 secondes. En pratique, nous commençons à anticiper la récompense. La dilatation pupillaire est en effet un processus lié au stress et à l’excitation, lui-même lié à l’activation d’une partie du cerveau appelée le locus coeruleus. Il contient la plus forte concentration de neurones noradrénergiques (producteurs de noradrénaline) du système nerveux central ; il régule de nombreuses activités, y compris l’humeur, la panique, le sommeil, l’attention et l’humeur. Comparer la réaction pupillaire chez les sujets sains et dépressifs devrait donc révéler des différences, et c’est exactement ce que le professeur Brendler et ses collègues ont découvert.

A travers une sorte de jeu vidéo dans lequel on pouvait obtenir une véritable récompense financière, les chercheurs ont mesuré la dilatation pupillaire des deux groupes, découvrant qu’elle était nettement inférieure chez ceux de patients dépressifs. Et plus la gravité du trouble dépressif était élevée, plus la performance dans le suivi oculaire était « mauvaise ». Cela révélait un détachement et un désintérêt pour quelque chose qui provoquerait de l’enthousiasme et du plaisir chez un sujet non dépressif, en activant le circuit de la récompense.

« La réaction pupillaire réduite était particulièrement visible chez les patients qui ne pouvaient plus ressentir de plaisir et qui rapportaient une perte d’énergie », a déclaré le professeur Brendler dans un communiqué de presse. « Cette découverte nous aide à mieux comprendre les mécanismes physiologiques à la base de l’apathie », a ajouté le professeur Spoormaker, soulignant que l’absence d’activation du locus coeruleus est un processus physiologique important « à la base de la sensation d’apathie ». En d’autres termes, l’absence de dilatation pupillaire pourrait indiquer que chez les personnes dépressives, le circuit de la récompense dans le cerveau a été altéré par l’état de santé mentale. Des études plus approfondies seront bien sûr nécessaires pour déterminer les liens cliniques entre la dilatation des pupilles et la dépression. Les détails de la recherche intitulée « Assessing hypo-arousal during reward anticipation with pupillometry in patients with major depressive disorder: replication and correlations with anhedonia » ont été publiés dans Scientific Reports.