Des chercheurs italiens du Policlinico Universitario Campus Bio-Medico de Rome ont mis au point une technique innovante permettant d’obtenir du cartilage pour le genou à partir d’une petite (et indolore) biopsie du nez. Cela permettra de lutter contre l’arthrite et d’autres maladies.

Les scientifiques du Policlinico Universitario Campus Bio-Medico de Rome développent un projet de recherche innovant, appelé ENCANTO, qui permet d’obtenir des membranes cartilagineuses pour le genou à partir de quelques cellules prélevées dans le nez. Il s’agit d’une technique de médecine régénérative qui pourrait offrir à l’avenir une solution alternative (et plus économique) aux traitements actuellement disponibles pour les patients souffrant d’arthrite et d’autres pathologies liées à la détérioration du tissu conjonctif. Le projet ENCANTO, ainsi que d’autres projets, a été présenté lors d’un événement, la Journée de la Recherche, qui s’est déroulé au Pôle de Recherche Avancée en Biomédicine et Bioingénierie de l’Université Campus Bio-Medico, en présence de plusieurs représentants du monde académique et des institutions, dont le ministre de l’Économie et des Finances Giancarlo Giorgetti et le professeur Giovanni Maga, directeur du Département des Sciences Biomédicales du Conseil National de la Recherche (CNR). Récemment, Netcost-security.fr a interviewé ce scientifique à propos des nombreux cas de Covid « fantôme » présents en Italie ces dernières semaines. Mais pourquoi le projet ENCANTO est-il si important ?

L’usure du cartilage du genou est une condition très répandue qui peut considérablement réduire la qualité de vie en raison de la douleur intense et des difficultés de déambulation. Le vieillissement, les traumatismes, l’obésité et l’arthrite sont parmi les principaux facteurs de la chondropathie des ménisques et du cartilage de l’articulation du genou, des conditions pour lesquelles des infiltrations, des techniques de reconstruction (comme la chondroplastie) et, dans les cas les plus graves, des substitutions complètes ou partielles des tissus endommagés par des prothèses peuvent être nécessaires. Actuellement, grâce au projet de recherche innovant mené par le Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, il existe une nouvelle possibilité prometteuse pour les patients souffrant de ces problèmes, en particulier ceux qui souffrent d’arthrite. En effet, les chercheurs peuvent cultiver les cellules prélevées par une petite biopsie indolore du nez – les chondrocytes autologues – et les faire se multiplier sur un support de collagène approprié. Elles s’organisent en trois dimensions jusqu’à obtenir la membrane de cartilage désirée, prête à être implantée dans le genou du patient.

ENCANTO n’est qu’un des projets menés par le Campus Biomedico dans le domaine de la médecine régénérative ; il y en a actuellement d’autres basés sur l’hormone irisin, la transplantation de cellules souches mésenchymateuses et le développement de biomatériaux, à utiliser contre l’arthrose, les douleurs chroniques du dos, le traitement des fractures et d’autres affections orthopédiques. « La Fondation Policlinico Campus Bio-Medico s’engage dans le développement de thérapies avancées utilisant des cellules, en particulier des traitements susceptibles de stimuler la régénération des tissus, offrant de nouveaux espoirs aux patients atteints de conditions orthopédiques complexes telles que les douleurs chroniques du dos, l’arthrose et le retard de guérison des fractures », explique le professeur Vincenzo Denaro, directeur scientifique et ancien chef de service d’Orthopédie et Traumatologie à la Fondation, dans un communiqué de presse. Le scientifique souligne qu’il existe des centaines d’études cliniques en cours avec des milliers de patients impliqués, un travail rehaussé par un taux de réussite significatif (36 pour cent) pour de nombreux projets de recherche. L’espoir est que ces thérapies innovantes puissent être disponibles pour tous dès que possible.