Imagine être Tom Hollander et recevoir par erreur un chèque destiné à Spider-Man, avec beaucoup de zéros…

Tom Hollander et Tom Holland

Tom Hollander n’est pas un acteur inconnu, en réalité il a participé à de grandes productions comme Pirates des Caraïbes, où on peut le voir jouer l’officier Lord Cutler Beckett, Mission: Impossible – Rogue Nation, ou les séries The Night Manager, avec Tom Hiddleston et Hugh Laurie, et The White Lotus, qui lui ont valu des BAFTA respectifs, mais même lui a été surpris avec un chèque qui est arrivé à son nom mais qui n’était pas pour lui.

Lors de sa récente apparition dans l’émission Late Night With Seth Meyers, l’acteur, qui comme vous l’avez déjà remarqué partage presque le même prénom et le même nom que Tom Holland, a révélé comment il y a quelques années dans son agence, qui était alors la même que celle du bon vieux Spider-Man ou du jeune Nathan Drake, ils se sont trompés et lui ont envoyé de l’argent qui n’était pas le sien, mais qu’il n’aurait certainement pas refusé de recevoir.

Les généreux bonus pour Avengers

« Les personnes du service des comptes de mon agence se sont trompés. Nous avions les mêmes agents brièvement. Et c’était un moment terrible », a déclaré Hollander à Meyers lorsque celui-ci a évoqué l’anecdote. « Je suis allé voir mon ami qui jouait au théâtre en Angleterre. Je me suis assis avec arrogance parmi le public après avoir fait une émission de la BBC pour 30 000 dollars… l’entracte est arrivé et j’ai vérifié mes e-mails et en ai reçu un de l’agence disant : ‘Reçu de paiement pour la première prime sur les recettes d’Avengers' ».

« Ça ne me dit rien d’avoir été dans Avengers », commente Hollander qui a pensé à ce moment-là, mais a quand même ouvert l’e-mail, et ce qu’il a lu l’a laissé stupéfait. « C’était une énorme somme d’argent« , dit l’acteur. « Ce n’était pas son salaire. C’était sa première prime sur les recettes. Pas tout le bonus, le premier. Et c’était plus d’argent que je n’avais jamais vu. C’était une somme à sept chiffres« .

Les chiffres d’Avengers

Le premier film Avengers, sorti en 2012 et réalisé par Joss Whedon, avait un budget de production estimé à environ 220 millions de dollars. Cependant, son succès en salle a été extraordinaire, car il a rapporté plus de 1500 millions de dollars à l’échelle mondiale. Cette performance impressionnante en a fait l’un des films les plus réussis de tous les temps, consolidant l’impact et la popularité de l’Univers Cinématographique Marvel.