USA, alligators piégés dans l’eau glacée : qu’est-ce que la brumation et comment survivent-ils

En raison des températures extrêmement froides qui ont touché les États-Unis ces derniers jours, certains alligators américains sont restés bloqués dans des étangs totalement gelés. Les images partagées par un parc d’aventure ont suscité beaucoup d’inquiétude sur les réseaux sociaux, mais ces grands reptiles peuvent survivre à ces conditions extrêmes grâce à une stratégie précise : l’hibernation. Voici de quoi il s’agit.

Une vidéo montrant des alligators bloqués à l’intérieur d’étangs totalement gelés est devenue virale sur les réseaux sociaux. Cette situation semble mortelle, mais les grands reptiles sont biologiquement prédisposés à y faire face grâce à l’hibernation. Il s’agit d’une sorte de léthargie propre aux reptiles. La vidéo a été partagée sur les profils du parc Swamp Park & Outdoor Center, un grand parc d’aventure à Ocean Isle Beach (Caroline du Nord, États-Unis) qui propose diverses activités et attractions, des parcours dans les arbres aux tyroliennes, en passant par la visite du sanctuaire des alligators. En raison des températures extrêmement froides qui ont frappé les États-Unis ces derniers jours, les étangs et les marais où vivent ces majestueux animaux se sont totalement gelés, les laissant « prisonniers ».

Comme l’a expliqué George Howard, le directeur du parc au sud de Wilmington, sur Facebook, malgré les fortes inquiétudes, les reptiles sont en excellente santé ; ils ajustent simplement leur biologie pour faire face aux conditions climatiques défavorables. Dans cette situation, ils entrent dans ce que les experts appellent l’hibernation, qui est l’équivalent de l’hibernation pour les mammifères. Il s’agit d’un état de dormance dans lequel les animaux ralentissent plus ou moins drastiquement (et temporairement) leur activité métabolique, réduisant ainsi la consommation de leurs réserves d’énergie, souvent accumulées en grande quantité avant la saison froide. Cela entraîne également un arrêt du développement, ainsi qu’une quasi-immobilisation. Cette dormance diffère entre les reptiles et les mammifères car les premiers sont des animaux à sang froid (ectothermes), tout comme les poissons et les amphibiens, pour lesquels la température dépend de l’environnement extérieur, tandis que les seconds sont endothermes.

Comme l’explique l’encyclopédie Britannica, étant donné que les reptiles dépendent de sources de chaleur externes pour rester au chaud, « pendant les périodes de basse température, ils survivent en cherchant un endroit où la température ne descend pas en dessous de zéro, sauf temporairement ». Et cet endroit pour la plupart de ces animaux est le sous-sol. Étant donné que les alligators américains (Alligator mississippiensis) vivent pratiquement toujours en contact avec l’eau, leur hibernation peut également se produire à l’intérieur d’étangs et de marais. Dans cet état, les animaux peuvent ne pas se nourrir pendant plusieurs mois, mais ils effectuent de petits mouvements pour s’abreuver. Survivre dans un étang totalement gelé est évidemment encore plus complexe, mais les alligators mettent en œuvre une stratégie précise : ils laissent leurs narines hors de l’eau pour respirer, tandis que le reste de leur corps reste bloqué sous la glace en formation, en attendant que les températures remontent et que l’eau dégèle. Dans cette condition, ils sont dans un état de torpeur véritable, mais il est clair que les alligators américains sont habitués à des températures généralement chaudes et peuvent supporter les étangs gelés seulement pendant une période limitée.

En tout, il y a 11 alligators au Swamp Park & Outdoor Center et ils sont constamment surveillés par une équipe d’experts. Il s’agit d’animaux sauvés de situations dangereuses qui ne peuvent pas être réintroduits dans la nature, c’est pourquoi ils mènent le reste de leur vie paisible dans ce sanctuaire spécialement construit pour eux. Certains ont déjà commencé à « se décongeler » après l’augmentation des températures, des images partagées par le centre qui ont rassuré les internautes, inquiets pour leur sort.