Pour la première fois, un homme sera exécuté avec de l’azote : quels sont les problèmes de cette méthode

Les experts affirment qu’il n’a jamais été utilisé d’hypoxie par azote pour une condamnation à mort, car cela équivaut à de la torture. Kenneth Eugene Smith risque une agonie prolongée. Selon les Nations Unies, cette pratique viole les droits de l’homme.

L’hypoxie est une condition dans laquelle tout notre corps souffre d’un manque d’oxygène. Aujourd’hui, elle sera testée pour la première fois afin de tuer un homme. Kenneth Eugene Smith a été condamné à mort pour meurtre en 1996. Après avoir survécu à une première exécution par injection létale en 2022, l’État de l’Alabama a décidé de le mettre à mort en utilisant l’hypoxie par azote. Cette pratique n’a jamais été expérimentée et est considérée comme contraire aux droits de l’homme par les Nations Unies et plusieurs organisations non gouvernementales. Smith sera attaché sur un brancard dans la chambre d’exécution. L’État a déclaré qu’un « respirateur à air comprimé de type C approuvé par le NIOSH » sera placé sur le visage du détenu. La sentence sera lue, puis le « système d’hypoxie par azote » sera activé.

Le gaz sera administré pendant au moins 15 minutes, ou pendant 5 minutes à partir du moment où les battements cardiaques ne seront plus détectés, selon le protocole d’État détaillé sur 40 pages. Certaines sections du document concernant le stockage et les tests du système de gaz ont été occultées.

Le procureur général de l’Alabama a déclaré devant un juge fédéral que l’azote « causera une perte de conscience en quelques secondes et la mort surviendra en quelques minutes ». Pas exactement. Jeffrey Keller, président de l’American College of Correctional Physicians, a expliqué : « Cela n’a jamais été utilisé auparavant, il s’agit d’une pratique expérimentale. Étant donné que le condamné ne respirera pas d’oxygène, il mourra. Ce n’est pas très différent de mettre un sac en plastique sur la tête ». Selon Amnesty International, « l’exécution par une méthode jamais testée pourrait être extrêmement douloureuse, une torture, une peine cruelle, inhumaine et dégradante, violant ainsi les normes internationales ratifiées par les États-Unis ».

Comment fonctionne l’hypoxie par azote

Le détenu respirera de l’azote pur, privant ainsi son corps de l’oxygène nécessaire au maintien de ses fonctions corporelles. L’azote constitue 78% de l’atmosphère terrestre et, sous sa forme pure, est un gaz incolore, inodore et insipide, sans danger s’il est respiré avec des niveaux adéquats d’oxygène.

L’hypoxie par azote n’a jamais été utilisée pour une condamnation à mort. En 2018, l’Alabama est devenu le troisième État, aux côtés de l’Oklahoma et du Mississippi, à autoriser l’utilisation de l’azote pour exécuter les prisonniers. En effet, des alternatives aux injections létales sont recherchées, car certaines entreprises pharmaceutiques s’opposent à l’utilisation de leurs médicaments pour les exécutions, les rendant ainsi plus difficiles à obtenir.

Quels sont les risques d’une exécution par azote ?

Les experts nommés par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en début de mois ont averti que l’hypoxie par azote pourrait violer l’interdiction de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. De plus, l’Association médicale vétérinaire américaine a écrit dans ses lignes directrices sur l’euthanasie en 2020 que l’hypoxie par azote est une méthode acceptable seulement dans certaines conditions pour les porcs, pas pour les autres mammifères. Elle créerait en effet un « environnement anoxique qui est angoissant pour certaines espèces ».

Les avocats de Smith affirment que l’État de l’Alabama utilise le condamné comme cobaye pour tester une nouvelle méthode d’exécution. De plus, ils ont expliqué que le masque pour inhaler l’azote n’est pas hermétique. L’oxygène pourrait donc y pénétrer, ce qui risquerait de prolonger l’agonie du condamné, voire de le plonger dans un état végétatif sans le tuer. Le Dr Joel Zivot, anesthésiste qui a porté plainte auprès des Nations Unies, a ajouté que l’environnement à faible teneur en oxygène pourrait causer des nausées. Smith risque donc de s’étouffer avec ses propres vomissements.

L’histoire de Smith

Smith a été condamné à mort en 1996 pour le meurtre d’Elizabeth Sennett, 45 ans. En 1988, le mari de la femme a payé John Forrest Parker et Smith pour tuer sa femme et toucher l’assurance. Les deux complices ont été condamnés à mort. Cependant, pour Smith, ce n’est pas sa première exécution. En effet, il aurait dû être exécuté en novembre 2022 par injection létale. La procédure a été interrompue en raison de problèmes techniques. Après quatre heures, les autorités ont arrêté l’opération car elles ne parvenaient pas à trouver une veine dans son bras. Les avocats de Smith ont expliqué lors du procès que le condamné avait souffert lors de la tentative d’injection létale, ressentant une douleur aiguë et intense, « comme s’il avait été poignardé dans la poitrine ».

L’exécution est prévue pour aujourd’hui, le 25 janvier 2024. Smith a déclaré dans une interview par e-mail avec la BBC : « J’ai toujours des nausées. Les crises de panique me frappent régulièrement. C’est une torture, fondamentalement ». Il a demandé à l’État de l’Alabama d’arrêter l’exécution, « avant qu’il ne soit trop tard ».