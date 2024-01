Star Wars The Bad Batch se termine : date de sortie de ses derniers épisodes

Ça a été un bon et inattendu spin-off

Le retour de la non si mauvaise brigade

L’univers de Star Wars est immense et, en tant que tel, a donné lieu à d’innombrables films et séries, certains meilleurs que d’autres. Heureusement, Star Wars: The Bad Batch, fait partie des premiers, et pourtant c’est un spin-off de la série animée Star Wars: The Clone Wars, une émission qui a mis du temps à attirer notre attention, mais qui, quand elle l’a fait, a su la maintenir, ce qui lui a valu plusieurs prix Emmy.

Sortie en 2021, l’intrigue nous situe immédiatement après les événements de Star Wars: The Clone Wars. L’histoire suit un groupe de clones d’élite, connu sous le nom de la The Bad Batch, qui possèdent des compétences uniques et qui font face aux défis d’une galaxie en rapide transformation après la fin de la guerre. Chaque membre de la The Bad Batch a des compétences spéciales en raison de mutations génétiques, ce qui les rend différents des autres clones.

Maintenant, après deux saisons que nous pouvons voir sur Disney+, nous savons maintenant quand arrivera la troisième et dernière sur la plateforme, et en plus les dates sont accompagnées d’une bande-annonce.

Dans la saison épique et finale de Star Wars: The Bad Batch, la série poussera ses limites dans son désir de retrouver Omega tout en faisant face à ses propres défis au sein d’un laboratoire scientifique impérial éloigné. Le groupe est divisé et fait face à toutes sortes de menaces, qui les conduiront à chercher des alliés inattendus, à entreprendre des missions dangereuses et à utiliser tout ce qu’ils ont appris pour se libérer de l’Empire.

Dates de sortie de tous les épisodes

La troisième saison de Star Wars: The Bad Batch commencera sur Disney+ dans un peu moins d’un mois, avec la sortie de son premier épisode le 21 février, mercredi. Le dernier d’entre eux arrivera quelques mois plus tard, le 1er mai, quand nous dirons au revoir à cette brigade.

Par conséquent, toutes les dates seraient les suivantes :