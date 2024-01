Vous pouvez maintenant voir en exclusivité les derniers films de Wes Anderson sur SkyShowtime

Voici quelque chose de rare, de très rare

Image de couverture d’Asteroid City

De la couleur, des plans bien pensés bien que excessivement artificiels et des dialogues ingénieux, si nous devions décrire le cinéma de Wes Anderson, surtout celui qu’il a réalisé au cours de la dernière décennie, c’est ainsi que nous le ferions. Et c’est précisément ce que nous trouverons dans Asteroid City, son dernier film à ce jour et que nous pouvons déjà regarder en streaming.

Aujourd’hui, le 23 janvier, un film sorti en salles à la mi-juin de l’année dernière est sorti en exclusivité sur SkyShowtime, montrant le meilleur et le pire du sept fois nominé aux Oscars, c’est-à-dire des plans narratifs sans presque d’action, une succession interminable de personnages pittoresques et une histoire complexe ; idéal pour ceux qui ont suivi le réalisateur et sa filmographie, mais difficile à digérer pour le reste du public.

Asteroid City

Asteroid City nous transporte dans une population fictive désertique des États-Unis autour de l’année 1955, où une convention d’aspirants astronomes/cadets spatiaux (organisée pour réunir des étudiants et des parents de tout le pays dans le but de partager leur passion et de mettre à l’épreuve leurs connaissances) est radicalement et spectaculairement interrompue par une série d’événements qui changeront le monde.

Avec Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan et Jeff Goldblum dans les rôles principaux, le 23 janvier, c’est-à-dire aujourd’hui-même, nous pouvons le voir inclus dans notre abonnement à SkyShowtime.

À propos de Wes Anderson

Wes Anderson est un réalisateur et scénariste américain connu pour son style distinctif et visuellement stylisé. Il est né le 1er mai 1969 à Houston, au Texas. Son œuvre cinématographique se caractérise par une esthétique unique, des dialogues ingénieux et une attention méticuleuse portée à la direction artistique.

Certaines des œuvres les plus remarquables de Wes Anderson incluent The Royal Tenenbaums en 2001, The Grand Budapest Hotel en 2014 et Moonrise Kingdom en 2012. Ses œuvres présentent souvent l’utilisation distinctive de la symétrie dans la composition visuelle, des couleurs vives et un mélange de comédie et de mélancolie.

Anderson a fréquemment collaboré avec un groupe d’acteurs faisant partie de ce qui est connu sous le nom de troupe Anderson, notamment Owen Wilson, Bill Murray et Jason Schwartzman. Son approche singulière et sa capacité à raconter des histoires avec un style unique lui ont valu l’admiration tant de la critique que du public, le consolidant en tant que l’un des cinéastes les plus reconnus et originaux de sa génération.