NieR Reincarnation recevra son chapitre final en mars et fermera ses serveurs en avril

Après 2 ans et demi, le jeu d’Applibot et Square Enix a annoncé sa fermeture officielle pour le mois d’avril

NieR Reincarnation fermera ses serveurs en avril

La franchise NieR gagne en popularité avec le temps et ses épisodes, avec NieR: Automata comme titre qui a marqué un tournant, et qui a ensuite entraîné la sortie de la révision de NieR: Replicant. En plus de cela, la saga de Square Enix s’est également aventurée dans le domaine des jeux mobiles avec Reincarnation, un jeu sorti gratuitement en 2021 sur Android et iOS, et qui a maintenant annoncé la date de sa fermeture définitive.

Avant que NieR Reincarnation (ou, comme il s’écrit réellement, ‘NieR Re[in]carnation’) n’atteigne son terme, le jeu recevra également son dernier chapitre. Celui-ci s’intitulera ‘La Gente y el Mundo’ et sera ajouté au jeu mobile le 28 mars prochain, ce qui laissera aux joueurs un mois pour en profiter et terminer l’histoire, car la fermeture des serveurs aura lieu le 29 avril à 7h00 en France.

‘NieR Re[in]carnation’ a déjà confirmé les dates qui marqueront la fin de son aventure sur mobile

Donc, étant donné que le 28 mars marquera la sortie de son dernier chapitre, ‘La Gente y el Mundo’, et que les serveurs fermeront le 29 avril, le jeu développé par Applibot mettra ainsi fin à environ 2 ans et demi d’aventure sur Android et iOS. De plus, jusqu’à ce que le moment de la fermeture arrive, NieR Reincarnation continuera de recevoir de nouveaux personnages et du contenu grâce à des événements, comme le détaillent bien les annonces sur le site officiel du jeu, dans le même article où ils ont partagé la feuille de route du jeu.

« Nous sommes au regret d’annoncer que ‘NieR Re[in]carnation’ va mettre fin à son service avec la conclusion de ‘La Gente y el Mundo’. Le dernier chapitre est prévu pour être lancé le 28 mars 2024. Le jeu restera actif pendant un mois après la sortie de ce chapitre, jusqu’au 29 avril à 7h00, heure à laquelle le service prendra fin officiellement. Nous tenons à exprimer notre plus profonde gratitude envers nos joueurs pour leur support au cours de ces 2,5 dernières années depuis sa sortie le 28 juillet 2021″, indique le communiqué.

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur la fermeture et la feuille de route actuelle de NieR Reincarnation, il vous suffit de suivre le lien que nous avons fourni ci-dessus. Sinon, nous vous rappelons simplement que vous pouvez toujours profiter de ce titre, gratuitement, depuis le Google Play Store sur Android et depuis l’App Store sur iOS.