Un des scénaristes préférés de Spielberg travaille sur le développement du nouveau Jurassic World

Savez-vous ce que c’est de travailler avec des dinosaures

Les portes de Jurassic World s’ouvrent à nouveau

David Koepp est connu pour avoir réalisé plusieurs films, tels que You Should Have Left, avec Kevin Bacon et Amanda Seyfried, Mortdecai, avec Gwyneth Paltrow et Ewan McGregor, ou Ghost Town, la comédie dans laquelle nous pouvons également voir l’humoriste Ricky Gervais. Mais surtout, Koepp est connu pour ses scénarios, qu’ils soient originaux ou adaptés, et c’est précisément ce qu’il est en train de faire maintenant pour Universal : un scénario pour un nouveau Jurassic World.

Koepp a travaillé pour des réalisateurs tels que Brian de Palma (Carlito’s Way), Ron Howard (Anges et Démons) ou David Fincher (Panic Room), mais s’il peut se vanter d’avoir collaboré avec un réalisateur, c’est avec Steven Spielberg. Le père de sagas mythiques comme Jurassic Park ou Indiana Jones a fait appel à David Koepp pour, aux côtés de lui à de nombreuses reprises, écrire les scénarios de Jurassic Park, Le monde perdu, La guerre des mondes et Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal, donc, à priori, les fans de la saga Jurassic peuvent être tranquilles.

Un nouveau parc ?

De plus, comme nous pouvons le lire dans The Hollywood Reporter, Koepp, qui aurait déjà un scénario assez avancé, au point qu’il est même spéculé que le film soit prêt pour 2025, ce nouveau film ne suivrait pas la ligne tracée par la dernière trilogie, et bien qu’il se situe chronologiquement après Jurassic World: Dominion, il ne compterait aucun ou presque aucun des protagonistes. Alan Grant, Ellie Sattler et le Dr Ian Malcolm ont déjà terminé leur histoire, et franchement, nous n’aimerions pas qu’ils soient dérangés de nouveau après une pause plus que méritée.

Aucun réalisateur confirmé pour le moment, mais certains vétérans de la saga reviennent pour la production, comme Frank Marshall, impliqué dans la dernière trilogie, Patrick Crowley et le propre Spielberg, avec sa société de production Amblin Entertainment.

Ce que nous demandons à Koepp, c’est de mettre à jour un peu les dinosaures et de les rendre plus scientifiquement précis, ou pas, car franchement, ils ne feraient pas si peur.