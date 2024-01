Tout ce que vous devez savoir sur Circle to Search

Pendant l’événement Galaxy Unpacked de Samsung qui s’est tenu le 17 janvier 2024, Samsung a présenté de nombreuses fonctionnalités IA intéressantes qui seraient disponibles pour la gamme S24. Parmi toutes ces fonctionnalités qui ont été présentées, une fonctionnalité intéressante qui s’est démarquée était la fonctionnalité IA Circle to Search.

Désormais, si vous vous demandez ce que c’est et comment vous, l’utilisateur, pourrez utiliser la fonctionnalité Circle to Search, vous êtes au bon endroit.

De plus, nous vous parlerons également des autres appareils qui auront la fonctionnalité Circle to Search. Il est désormais plus facile de rechercher des informations supplémentaires sur un produit particulier à l’écran de votre appareil que jamais auparavant.

Alors, explorons davantage Circle to Search.

Qu’est-ce que Circle to Search ?

Circle to Search est un nouvel outil de Google qui a été présenté lors de l’événement Galaxy Unpacked de la gamme Galaxy S24.

Avec Circle to Search, vous pouvez directement encercler n’importe quoi à l’écran et rechercher des informations supplémentaires sur le produit sans avoir à changer d’application.

Vous vous souvenez de Google Lens et de sa capacité à rechercher des images en fonction de photos que vous téléchargiez dans l’application ? Avec Circle to Search, vous pouvez simplement encercler l’objet à l’écran. Que ce soit une vidéo ou une image fixe, vous pouvez rechercher plus de détails facilement.

Utiliser la fonctionnalité Circle to Search sur votre smartphone Android est simple et assez facile. Tout ce que vous avez à faire, c’est simplement ouvrir la vidéo ou l’image sur laquelle se trouve un produit particulier que vous souhaitez rechercher. Appuyez longuement sur le bouton d’accueil pour activer Circle to Search, puis dessinez, mettez en évidence ou entourez simplement l’élément que vous souhaitez rechercher.

Circle to Search – Appareils pris en charge

Pour l’instant, seuls les appareils de la gamme S24 de Samsung peuvent profiter de cette toute nouvelle fonctionnalité Circle to Search. Oui, non seulement le S24 Ultra, mais également le S24+ et le S24 de base peuvent également bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité.

Les propres appareils de Google, le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro, sont programmés pour recevoir la fonctionnalité Circle to Search à partir du 31 janvier 2024. Cette fonctionnalité pourrait également arriver sur d’autres smartphones Android haut de gamme au cours des prochains mois.

Appareils Samsung qui bénéficieront de la fonctionnalité Circle to Search

Circle to Search ainsi que d’autres fonctionnalités IA de la gamme Samsung Galaxy S24 sont un ensemble de Galaxy AI. Cela étant dit, Circle to Search et quelques autres fonctionnalités IA devraient être disponibles sur les smartphones Samsung suivants.

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE Plus

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Il semble que seuls les appareils haut de gamme de Samsung sortis l’année dernière sont éligibles à la mise à jour de Galaxy AI et Circle to Search.

Pourquoi n’est-il pas disponible pour tous les autres appareils Samsung Galaxy sortis l’année dernière ? Eh bien, tout simplement parce que le SoC présent sur les autres smartphones milieu de gamme et bas de gamme n’a pas la capacité d’exécuter des processus d’IA sur le dispositif immédiatement.

Mais peut-on s’attendre à ce que quelques-uns de ces outils IA se glissent dans les nouveaux appareils qui seront lancés plus tard cette année par Samsung ? C’est possible. Étant donné que la variante Exynos du S24 et du S24+ dispose également de ces capacités d’IA, il est possible de voir Galaxy IA sur des appareils alimentés par d’autres SoC Exynos.